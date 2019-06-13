ЦИК зарегистрировала в четверг 19 официальных наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины в четверг зарегистрировала 19 официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ на внеочередных парламентских выборах 21 июля, сообщила пресс-служба Центризбиркома.

Таким образом, по состоянию на 13 июня ЦИК зарегистрировала 43 официальных наблюдателя от иностранных государств и международных организаций на внеочередных выборах в Верховную Раду.