Политика

20:23 13.06.2019

ЦИК зарегистрировала в четверг 19 официальных наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ

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ЦИК зарегистрировала в четверг 19 официальных наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины в четверг зарегистрировала 19 официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ на внеочередных парламентских выборах 21 июля, сообщила пресс-служба Центризбиркома.

Таким образом, по состоянию на 13 июня ЦИК зарегистрировала 43 официальных наблюдателя от иностранных государств и международных организаций на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Теги: #наблюдатели #регистрация #цик
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Интерфакс-Украина
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