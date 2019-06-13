Политика

18:52 13.06.2019

В первой полусотне избирательного списка партии Порошенко - 5 членов Кабмина, 7 депутатов "Народного фронта"

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В первой полусотне избирательного списка партии Порошенко - 5 членов Кабмина, 7 депутатов "Народного фронта"

Политическая партия "Европейская солидарность" в четверг представила список из 50 кандидатов в народные депутаты Украины от своей политической силы на досрочных парламентских выборах.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", первая десятка партийного списка не претерпела изменений с 9 июня, когда в Киеве состоялся съезд, утвердивший список кандидатов в нардепы от партии и была представлена первая его десятка.

Среди кандидатов – пять членов Кабинета министров: вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, первый вице-премьер-министр - министр экономического развития Степан Кубив, министр по делам ветеранов Ирина Фриз, вице-премьеры Украины Вячеслав Кириленко и Павел Розенко.

Кроме того, в список вошли семеро парламентариев из фракции "Народный фронт" – Виктория Сюмар (в списке "Евросолидарности" под номером 16), Николай Величкович (№19), Татьяна Черновол (№27), Андрей Левус (№29), Владимир Соляр (№40), Сергей Высоцкий (№44) и Игорь Лапин (№49).

Возглавил партийный список "Евросолидарности" на внеочередных выборах в Верховную Раду лидер партии, пятый президент Украины Петр Порошенко. Второй номер в списке - председатель Верховной Рады нынешнего, VIII созыва Андрей Парубий.

Далее в списке – первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, командующий десантно-штурмовых войск ВСУ генерал-лейтенант Михаил Забродский, певица и волонтер София Федина.

В десятку также вошли лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев, доброволец-медик, командир медицинского батальона "Госпитальеры" Яна Зинкевич, подавший в отставку глава Львовской областной государственной администрации Олег Синютка, зампредсед Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Теги: #европейская_солидарность #верховная_рада #порошенко #украина #выборы
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