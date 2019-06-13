Политика

18:08 13.06.2019

Саакашвили утверждает, что соответствует всем нормам законодательства, чтобы быть депутатом Рады

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Саакашвили утверждает, что соответствует всем нормам законодательства, чтобы быть депутатом Рады

Лидер политической партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили заявляет, что соответствует всем нормам законодательства, чтобы быть депутатом Верховной Рады, в частности, норме о проживании в Украине на протяжении пяти последних лет.

"В моем случае есть прецеденты в украинском законодательстве, если человек отсутствует в Украине по уважительным обстоятельствам, а в моем случае это всем понятно. Президент Зеленский отменил указ предыдущего президента и признал тем самым, что это было незаконно (лишение гражданства - ИФ). Если это было незаконно, то мое отсутствие тоже было незаконным, а значит, уважительным", - сказал он на брифинге в четверг в Киеве, отвечая на вопрос о необходимости проживания в Украине на протяжении пяти последних лет для баллотирования в народные депутаты Украины.

Саакашвили добавил, что если Центральная избирательная комиссия не будет регистрировать его кандидатом в депутаты, то он обжалует такие действия в суде.

Кроме того, он отметил, что также есть соответствующее решение суда по экс-замгенпрокурору Давиду Сакварелидзе относительно его пятилетнего стажа.

Теги: #верховная_рада #саакашвили #украина #выборы
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