Политика

17:07 13.06.2019

Партия "Сила и честь" готова создавать коалицию со "Слугой народа" в новой Раде

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Партия "Сила и честь" готова создавать коалицию со "Слугой народа" в новой Раде

Глава избирательного штаба партии "Сила и честь" на внеочередных выборах в Верховную Раду Дмитрий Гордон заявляет о готовности этой политической силы сформировать в новом созыве парламента коалицию с партией "Слуга народа".

"Если Владимир Зеленский (партия "Слуга народа" - ИФ) образует коалицию сам - хорошо. Если не будет хватать голосов - Игорь Смешко (лидер партии "Сила и честь" - ИФ) подставит плечо. Впрочем, Игорь Смешко подставит ему плечо в любом случае, потому что они близки по любви к Украине, по своим предпочтениям. Я еще раз говорю - опыт и молодость. Что может быть лучше?" - сказал Гордон в интервью интернет-изданию "Украинская правда", опубликованном в четверг.

Он считает, что при президенте Украины Владимире Зеленском премьером мог бы стать Смешко.

"Я уверен, между прочим, что так и будет. Потому что я думаю, что коалицию образуют именно "Сила народа" ... То есть "Слуга народа" и "Сила и честь". Коалиция будет называться "Сила народа". Неслучайно оговорился", - сказал глава штаба.

Как сообщалось, в первую пятерку списка партии "Сила и честь" вошли ее лидер, экс-глава СБУ Игорь Смешко, нардеп Елена Сотник (фракция "Самопомич"), глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров (фракция БПП) и еще один парламентарий от фракции "Самопомич" Иван Мирошниченко.

Согласно данным опроса, проведенного 6-9 июня социологической группой "Рейтинг" и обнародованного 12 июня, лидером электоральных симпатий среди политических сил является партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 47,5% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями. Партию "Сила и честь" готовы поддержать 4,3% респондентов. Погрешность репрезентативности исследования - не более 2,2%.

Теги: #верховная_рада #гордон #слуга_народа #коалиция #украина #сила_и_честь #выборы
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