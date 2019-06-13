Политика

17:07 13.06.2019

Германия приняла к сведению угрозы Трампа по "Северному потоку 2", но не меняет свою позицию

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Германия приняла к сведению угрозы Трампа по "Северному потоку 2", но не меняет свою позицию

ФРГ знает об угрозах президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении проекта газопровода "Северный поток 2", однако не собирается менять свою позицию по данному проекту, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой представителя германского правительства Штеффена Зайберта.

"Позиция федерального правительства по "Северному потоку 2" была изложена много раз и не изменилась", - цитирует Зайберта агентство.

В свою очередь в министерстве экономики и энергетики ФРГ отметили, что этот газопровод представляет собой корпоративный проект, который "должен соответствовать национальному и европейскому законодательству".

В ведомстве отметили, что во внимание должны быть приняты законные интересы Украины, а Германия хочет решения, которое бы совмещало интересы всех вовлеченных в эту ситуацию сторон.

Bloomberg напоминает, что накануне Трамп пригрозил ввести односторонние санкции в отношении участников строительства этого газопровода.

"Мы защищаем Германию от России, а Россия получает миллиарды и миллиарды долларов от Германии за газ", - приводит Bloomberg слова Трампа, сказанные им на встрече с президентом Польши Анджеем Дудой в Вашингтоне.

Трамп отметил, что альтернативным источником для ФРГ может стать сжиженный природный газ из США.

Теги: #сша #северный_поток_2 #трамп #зайберт #германия
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