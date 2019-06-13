Политика

16:48 13.06.2019

CDA США Квин в Днепре отметила успех нового руководства ПриватБанка

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CDA США Квин в Днепре отметила успех нового руководства ПриватБанка

Временный поверенный в делах (CDA) США Кристина Квин в ходе поездки в Днепр четверг, ее первой поездки за пределы Киева, посетила главный офис национализированного ПриватБанка.

"Временный поверенный в делах США Кристина Квин поздравила должностных лиц ПриватБанка с впечатляющими результатами их усилий по улучшению эффективного корпоративного управления, обсудила важность сильного банковского сектора для экономики", – говорится в сообщении посольства США в "Твиттер".

В свою очередь, глава правления ПриватБанка Петр Крумханзл напомнил о чрезвычайно важной роли банка в экономике Украины и выразил благодарность американским партнерам за понимание данного факта.

"Также мы рады видеть их поддержку нашего стратегического курса, в частности, по вопросу возвращения украинскому народу средств, вложенных в стабилизацию работы банка", – цитируются его слова в сообщении пресс-службы финучреждения.

Согласно ему, на встрече также подчеркивалось: успешная работа крупнейшего системного банка Украины является ключевой предпосылкой стабильности финансовой системы.

"Обеспечение такой стабильности с помощью эффективного корпоративного управления, а также возмещение убытков, нанесенных банку бывшими владельцами, является одним из ключевых обязательств Украины перед западными кредиторами", – отмечается в сообщении ПриватБанка.

Как сообщалось, в марте 2019 года посольство США заявило о пристальном отслеживании развития событий относительно ПриватБанка. "Его национализация была важным этапом экономической реформы и борьбы с коррупцией", - отмечало посольство.

После решения Окружного админсуда Киева 18 апреля по иску экс-владельца банка Игоря Коломойского о его денационализации посольство США и другие международные партнеры обнародовали заявление в поддержку решения о национализации и проведенной в банке реформы корпоративного управления во главе с независимым наблюдательным советом.

"Важно, что власть продолжает усилия по возмещению убытков от бывших владельцев и связанных сторон обанкротившихся банков. Международные партнеры Украины будут внимательно следить за развитием событий в этой сфере", – отмечалось в в заявлении.

Кабинет министров Украины по предложению НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Геннадий Боголюбов, 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

Согласно данным НБУ, на 1 января 2019 года ПриватБанк по размеру общих активов занимал 1-е место (525,248 млрд грн) среди 77 действовавших в стране банков.

Теги: #днепр #сша #украина #приватбанк
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