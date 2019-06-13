Смешко через суд требует от Наливайченко опровергнуть заявление о его причастности к отравлению Ющенко

Лидер партии "Сила и честь", экс-глава Слава службы безопасности Украины Игорь Смешко подал иск в суд против бывшего главы СБУ Валентина Наливайченко о защите чести, достоинства и деловой репутации в связи с заявлением последнего о якобы причастности Смешко к отравлению в 2004 году кандидата в президенты" Виктора Ющенко.

Как сообщает в четверг пресс-служба партии "Сила и честь" на странице в соцсети Фейсбук, соответствующее заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации подано в Печерский районный суд г.Киева.

Смешко требует от Наливайченко 1 грн в качестве возмещения морального ущерба за распространение недостоверной информации о нем.

"В своем заявлении Игорь Смешко просит суд признать недостоверной информацию, которую Наливайченко озвучил в эфире одного из украинских телеканалов, а также обязать ответчика выступить с опровержением", - сказано в сообщении.

В пресс-службе партии напоминают, в конце марта 2019 года Наливайченко в одном из ток-шоу заявил, что Смешко "должен быть в Генеральной прокуратуре и суде за причастность к отравлению кандидата в президенты".

"В качестве доказательства ложности этого заявления юристы Игоря Смешко приводят в иске письма Генеральной прокуратуры и главного следственного управления СБУ, в которых говорится, что Игорь Смешко никогда не был и не является стороной в уголовном производстве об отравлении Виктора Ющенко в 2004 году, подозрение в совершении этого преступления Игорю Смешко никогда не предъявлялось", - сказано в сообщении партии.

В исковом заявлении лидер партии "Сила и честь" в качестве возмещения морального вреда требует от Наливайченко символическую денежную компенсацию - 1 грн.

Наливайченко баллотируется в Верховную Раду по спискам партии "Батькивщина" (входит в первую пятерку).