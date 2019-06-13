Объединенные националисты заверили главу ПЦУ в намерении содействовать развитию и поддерживать украинскую церковь в будущей Раде

Представители объединившихся украинских националистических партий и организаций встретились в Киеве с предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием.

"Националисты всегда выступали и боролись за создание Единой поместной Украинской православной церкви. Ее существования - залог независимости Украины, духовной и информационной безопасности нашего государства в условиях войны с РФ. Именно поэтому развитие украинской церкви и отстаивание ее интересов является одной из наших задач как будущей фракции в парламенте", - говорится в сообщении, обнародованном в четверг в телеграмм-канале партии "Национальный корпус".

Согласно опубликованным в этом же сообщении фотографиям, во встрече с предстоятелем ПЦУ со стороны объединенных националистов приняли участие в том числе лидер партии "Национальный корпус", внефракционный нардеп Андрей Билецкий, лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок, глава секретариата ВО "Свобода" Руслан Кошулинский.