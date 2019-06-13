Республиканцы и Белый дом готовят проект соглашения по бюджету для старта переговоров с демократами

Лидеры республиканцев в американском Сенате пытаются сблизить позиции с Белым домом относительно проекта соглашения по вопросу государственных расходов и потолка госдолга США, который стал бы отправной точкой в переговорах с демократами, контролирующими палату представителей.

Лидер большинства в Сенате республиканец Митч МакКоннелл в среду инициировал встречу с министром финансов США Стивеном Мнучином, исполняющим обязанности руководителя аппарата Белого дома Миком Малвейни, председателем комитета Сената по ассигнованиям Ричардом Шелби, а также рядом других республиканцев, чтобы обсудить проект соглашения, которое позволило бы Вашингтону избежать очередного шатдауна.

Выработанный общими усилиями план станет стартовым предложением республиканцев в переговорах с демократами.

Как законодатели, так и инвесторы все больше нервничают, поскольку до конца текущего финансового года, завершающегося 30 сентября 2019 года, остается чуть больше трех месяцев, а процесс одобрения бюджета на новый фингод вновь идет очень медленно.

"Мы уже добились прогресса в понимании того, куда хочет двигаться Сенат и куда хочет двигаться Белый дом", - заявил Шелби по итогам встречи.

Он отметил, что Мнучин предложил ряд идей, которые республиканцы намерены донести до лидеров демократов.

По словам Мнучина, Белый дом предпочитает, чтобы вопрос потолка госдолга был включен в более широкое бюджетное соглашение, которое Конгрессу придется одобрить, чтобы избежать приостановки работы правительства.

МакКоннелл рассчитывает добиться заключения соглашения, которое позволит увеличить потолок заимствований США, составляющий в настоящее время $22 трлн. По независимым оценкам, без этого увеличения Штаты не смогут платить по долгу уже этой осенью, пишет агентство Bloomberg.

Демократы, однако, настаивают, что повышение потолка госдолга должно сопровождаться условием об увеличении внутренних расходов в США.

Если стороны не договорятся, то в силу вступит автоматический секвестр бюджета, в результате чего госрасходы уменьшатся на $125 млрд, или 10%, по сравнению с 2019 годом.

В настоящее время расходы на оборону в бюджете США ограничены уровнем в $716 млрд, остальные внутренние расходы - уровнем в $597 млрд. Демократы предлагают повысить оборонные расходы на $17 млрд, а остальные расходы на $34 млрд в следующем фингоду.

Проект бюджета, предлагаемый администрацией президента США Дональда Трампа, предусматривает увеличение оборонных расходов на $34 млрд и снижение остальных внутренних расходов на $30 млрд.

Отсутствие компромисса между Белым домом и Конгрессом в декабре прошлого года привело к самому продолжительному в истории США "шатдауну" (остановке деятельности государственных учреждений в связи с отсутствием финансирования) - он длился 35 дней.