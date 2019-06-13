Политика

15:43 13.06.2019

Борис Джонсон с большим отрывом лидирует в первом раунде голосования за лидерство в Консервативной партии

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Борис Джонсон с большим отрывом лидирует в первом раунде голосования за лидерство в Консервативной партии

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон получил большинство голосов по итогам первого раунда голосования за будущего лидера Консервативной партии Великобритании, сообщают в четверг британские СМИ.

Джонсон набрал 114 голосов из 17 необходимых. Второе место в голосовании занял действующий глава МИД Великобритании Джереми Хант с 43 голосами.

"Спасибо моим друзьям и коллегам в Консервативной и Юнионистской партиях за вашу поддержку. Я раз, что победил в первом туре, но впереди еще долгий путь", - написал Джонсон в Twitter.

Всего по итогам первого тура голосования достаточную поддержку для продолжения участия в борьбе получили семь кандидатов из 10.

Помимо Джонсона и Ханта в предвыборной гонке - министр окружающей среды Майкл Гоув, министр здравоохранения Мэттью Хэнкок, глава МВД Великобритании Саджид Джавид, бывший министр Великобритании по Brexit Доминик Рааб и министр международного развития Рори Стюарт.

Бывшая глава палаты общин Великобритании Андреа Лидсом, бывший министр труда и пенсий Эстер Макви и бывший парламентский секретарь Казначейства Марк Харпер не набрали достаточного количества голосов для того, чтобы пройти в следующий тур.

Таким образом, теперь за место премьер-министра Великобритании борются только мужчины.

Голосования продолжатся на следующей неделе и будут идти в аналогичном формате до тех пор, пока не останется два кандидата. Ожидается, что имя победителя станет известно на неделе, начинающейся 22 июля.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о решении отказаться от руководства Консервативной партии из-за сложностей с Brexit. Так, британский парламент многократно отвергал согласованную с Брюсселем сделку по Brexit, в результате чего выход Великобритании из ЕС пришлось перенести на 31 октября 2019 года.

Теги: #великобритания #голосование #джонсон
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