Бойко: Выиграв выборы, "Оппозиционная платформа – за жизнь" инициирует прямые переговоры с РФ и Донбассом

Для "Оппозиционной платформы – за жизнь" вопрос прекращения конфликта на Донбассе является ключевым, и в случае победы на выборах партия в первоочередном порядке будет инициировать начало прямых переговоров в четырехстороннем формате "Киев – Донецк – Луганск – Москва", заявил один из основателей политсилы Юрий Бойко.

"Людей везде, а особенно здесь, волнует тема мира. И этот вопрос для нас является ключевым. Всю свою политическую деятельность мы подчиняем тому, чтобы остановить войну. Мы выступаем за прямые переговоры, за то, чтобы наши пленные вернулись домой. И мы все это сделаем, потому что не боимся за свои рейтинги", – сказал Бойко во время общения с жителями города Счастье, который он посетил в рамках рабочей поездки в Луганскую область, сообщает в четверг пресс-служба "Оппозиционной платформы – за жизнь".

Политик отметил, что переговоры не должны вестись ради переговоров, важно получить результат.

"Выиграв выборы, мы первым делом будем добиваться включения представителей парламента в состав переговорной группы в Минске. Будем инициировать начало прямых переговоров в четырехугольнике Киев – Донецк – Луганск – Москва. Мы будем использовать весь имеющийся у нас политический инструментарий для выполнения Киевом Минских соглашений и обеспечим их согласование со всеми сторонами конфликта. Мы вернем мир в Украину, потому что это требование всех граждан. Это ключевое, ради чего мы идем в парламент. И нам плевать, что о нас скажут псевдопатриоты. Мы сделаем все, чтобы люди больше не слышали грохота снарядов и не было войны", – заверил Бойко.