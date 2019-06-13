Военный атташе США с помощником ознакомились с оперативной ситуацией в районе ООС

Представители Аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США в Украине осуществили рабочую поездку в район проведения операции Объединенных сил на Донбассе, где узнали у представителей Командования морской пехоты ВМС ВСУ о текущей оперативной обстановке и ситуации с безопасностью в их полосе ответственности.

"Военный атташе при посольстве США в Украине - полковник Пол Шмит, и помощник военного атташе при посольстве США в Украине - подполковник Эрик Адамс провели рабочую встречу с представителями Командования морской пехоты ВМС ВС Украины, в ходе которой состоялось ознакомление с текущей ситуацией с безопасностью и оперативной ситуацией в районе проведения ООС в полосе ответственности подчиненных подразделений, изучение тактики действий подразделений (групп) российских оккупационных войск и мероприятий по противодействию, применяемых украинскими подразделениями", - сообщает пресс-служба Командования морпехов на странице в соцсети Фейсбук в четверг.