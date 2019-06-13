МВД Украины готовится к обеспечению безопасности на выборах в Раду

Министерство внутренних дел Украины готовится к обеспечению правопорядка на внеочередных выборах народных депутатов, позиция министерства остается нейтральной, равноудаленной от всех участников избирательного процесса, подчеркивает глава МВД Арсен Аваков.

"Что касается внеочередных выборов народных депутатов. Продолжается рассмотрение правовой позиции этих выборов в Конституционном суде, мы не можем прогнозировать решение КС, это не наша компетенция. Но мы должны быть готовы к любому варианту. Это уже наша компетенция, поэтому мы готовимся к обеспечению выборов по всем возможным позициям", - цитирует Авакова департамент коммуникации МВД в четверг.

Также он подчеркнул, что позиция министерства на этих выборах останется прежней – "политическая нейтральность, равноудаленность и неуклонное соблюдение прав участников".

Министр также добавил: "Для того, чтобы гарантировать равноудаленность системы МВД на парламентских выборах, я лично принял решение не принимать политического участия в этих выборах и не баллотироваться в народные депутаты. Я как министр честно выполню свои обязанности по координации Полиции, ГСЧС, Госпогранслужбы, Миграционной службы и Нацгвардии".

По словам Авакова, в рамках подготовки к обеспечению правопорядка на внеочередных выборах нардепов МВД возобновило свою работу с Центризбиркомом и гражданской сетью "Опора" в контексте реагирования на правонарушения.

В свою очередь глава Нацполиции Украины Сергей Князев сообщил, что подразделения полиции будут нести службу в усиленном режиме с 15 по 28 июля.

"Перевод полицейских на усиленный режим службы связан с проведением в стране внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. В период подготовки в каждом областном главке пройдут учебные сборы. Их участники отработают ситуационные задачи, связанные с избирательным процессом", - приводит пресс-служба ведомства слова Князева на странице Нацполиции в соцсети Фейсбук.

Как сообщалось, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов народных депутатов на 21 июля 2019 года.