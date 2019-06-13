Политика

13:18 13.06.2019

МВД Украины готовится к обеспечению безопасности на выборах в Раду

2 мин читать
МВД Украины готовится к обеспечению безопасности на выборах в Раду

Министерство внутренних дел Украины готовится к обеспечению правопорядка на внеочередных выборах народных депутатов, позиция министерства остается нейтральной, равноудаленной от всех участников избирательного процесса, подчеркивает глава МВД Арсен Аваков.

"Что касается внеочередных выборов народных депутатов. Продолжается рассмотрение правовой позиции этих выборов в Конституционном суде, мы не можем прогнозировать решение КС, это не наша компетенция. Но мы должны быть готовы к любому варианту. Это уже наша компетенция, поэтому мы готовимся к обеспечению выборов по всем возможным позициям", - цитирует Авакова департамент коммуникации МВД в четверг.

Также он подчеркнул, что позиция министерства на этих выборах останется прежней – "политическая нейтральность, равноудаленность и неуклонное соблюдение прав участников".

Министр также добавил: "Для того, чтобы гарантировать равноудаленность системы МВД на парламентских выборах, я лично принял решение не принимать политического участия в этих выборах и не баллотироваться в народные депутаты. Я как министр честно выполню свои обязанности по координации Полиции, ГСЧС, Госпогранслужбы, Миграционной службы и Нацгвардии".

По словам Авакова, в рамках подготовки к обеспечению правопорядка на внеочередных выборах нардепов МВД возобновило свою работу с Центризбиркомом и гражданской сетью "Опора" в контексте реагирования на правонарушения.

В свою очередь глава Нацполиции Украины Сергей Князев сообщил, что подразделения полиции будут нести службу в усиленном режиме с 15 по 28 июля.

"Перевод полицейских на усиленный режим службы связан с проведением в стране внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. В период подготовки в каждом областном главке пройдут учебные сборы. Их участники отработают ситуационные задачи, связанные с избирательным процессом", - приводит пресс-служба ведомства слова Князева на странице Нацполиции в соцсети Фейсбук.

Как сообщалось, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов народных депутатов на 21 июля 2019 года.

Теги: #аваков #безопасность #украина #мвд #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:19 13.06.2019
Бахматюк считает дешевые госкредиты залогом экономического развития и борьбы с трудовой миграцией, Нефьодов не видит такой возможности

Бахматюк считает дешевые госкредиты залогом экономического развития и борьбы с трудовой миграцией, Нефьодов не видит такой возможности

14:16 13.06.2019
Зеленский посетит Францию и Германию 17-18 июня

Зеленский посетит Францию и Германию 17-18 июня

14:03 13.06.2019
ГП "Завод 410 ГА" "Укроборонпрома" наращивает объемы авиаремонта в интересах армии и инозаказчиков

ГП "Завод 410 ГА" "Укроборонпрома" наращивает объемы авиаремонта в интересах армии и инозаказчиков

14:00 13.06.2019
ГБР открыло дело относительно возможного злоупотребления служебным положением экс-главой КС Шевчуком

ГБР открыло дело относительно возможного злоупотребления служебным положением экс-главой КС Шевчуком

13:55 13.06.2019
ВНО по украинскому языку и литературе не сдали 16% абитуриентов

ВНО по украинскому языку и литературе не сдали 16% абитуриентов

13:49 13.06.2019
Зеленский пригласил президента Казахстана посетить Украину

Зеленский пригласил президента Казахстана посетить Украину

13:49 13.06.2019
Климкин прогнозирует, что по оптимистическому сценарию Украина сможет стать членом ЕС ближе к 2035 году

Климкин прогнозирует, что по оптимистическому сценарию Украина сможет стать членом ЕС ближе к 2035 году

13:45 13.06.2019
Военный атташе США с помощником ознакомились с оперативной ситуацией в районе ООС

Военный атташе США с помощником ознакомились с оперативной ситуацией в районе ООС

13:34 13.06.2019
Вице-премьер-министр Кистион баллотируется в Раду по мажоритарному округу в Виннице

Вице-премьер-министр Кистион баллотируется в Раду по мажоритарному округу в Виннице

13:18 13.06.2019
"Украэрорух", Мариупольский порт и АМПУ возглавили рейтинг стабильности госпредприятий в Украине

"Украэрорух", Мариупольский порт и АМПУ возглавили рейтинг стабильности госпредприятий в Украине

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский посетит Францию и Германию 17-18 июня

Климкин прогнозирует, что по оптимистическому сценарию Украина сможет стать членом ЕС ближе к 2035 году

Вопрос нового прохождения через Керченский пролив пока не стоит, но Киев не собирается сдавать там свои позиции

Парубий подписал закон о парламентских ВСК и передал его на подпись Зеленскому

Послы ЕС согласились продлить еще на год санкции, введенные за незаконную аннексию Россией Крыма

ПОСЛЕДНЕЕ

Текст декларации саммита ЕС в части Украины и РФ еще обсуждается и во многом зависит от визита Зеленского в Париж и Берлин

Апелляционный суд назначит запасного судью по рассмотрению апелляции на приговор Януковичу по делу о госизмене, следующее заседание состоится 15 июля

Ющенко заявляет о конфликте интересов следователя, объявившего ему о подозрении

В Мониторинговой миссии ООН призывают украинские власти законодательно урегулировать права нацменьшинств на использование своего языка

Спецпредставитель Украины Крыжанивский обсудил с молдавским премьером Филипом политический кризис в Молдове и безопасность в регионе

Зеленский перед назначением Хомчака начальником Генштаба спрашивал о событиях под Иловайском 2014 года

Экс-замминистра обороны Гусев решил не баллотироваться в Раду списку "Слуги народа", но останется в команде президента

Садовый призвал Зеленского не игнорировать решение Конституционного суда

Вопрос нового прохождения через Керченский пролив пока не стоит, но Киев не собирается сдавать там свои позиции

И.о. главы СБУ Баканов заявил о проукраинской позиции семьи, а его супруга оформляет украинское гражданство

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА