Текст декларации саммита ЕС в части Украины и РФ еще обсуждается и во многом зависит от визита Зеленского в Париж и Берлин

Текст заключительной декларации саммита Европейского Союза сейчас находится на стадии обсуждения и во многом зависит от результатов визита президента Украины Владимира Зеленского в Париж (Франция) и Берлин (Германия), сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в дипломатических кругах в Брюсселе в четверг.

Собеседник отметил, что в связи с этим пока рано говорить о том, какими будут договоренности лидеров Евросоюза в отношении Украины и России.

"В настоящее время окончательных договоренностей по выводам Европейского Совета еще нет, идут переговоры, и крайне непродуктивно сейчас говорить о том, что именно будет в этом документе", - сказал источник агентства.

Дипломат высказал мнение, что "многое зависит от визитов в Париж и Берлин".

Как сообщалось, президент Зеленский посетит столицы Франции и Германии 17 и 18 июня соответственно, как раз накануне саммита ЕС, который пройдет в Брюсселе 20-21 июня.

Ранее некоторые СМИ распространили информацию со ссылкой на брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Дйозвяка о том, что в заключительном документе саммита лидеры ЕС заявят о том, что не признают паспорта, которые РФ незаконно выдает гражданам Украины, и призовут Москву освободить украинских моряков, захваченных в Керченском проливе.