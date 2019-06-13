Политика

12:02 13.06.2019

Ющенко заявляет о конфликте интересов следователя, объявившего ему о подозрении

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Ющенко заявляет о конфликте интересов следователя, объявившего ему о подозрении

Третий президент Украины Виктор Ющенко сообщил, что обратился в Генеральную прокуратуру Украины с заявлением о проведении проверки в связи с тем, что следователь, который объявил ему о подозрении, не уведомил свое руководство о конфликте интересов.

"Сообщая меня о подозрении, следователь Смитюх Александр Федорович не уведомил своего руководителя Сергея Горбатюка (начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры – ИФ) о реальном конфликте интересов стоимостью почти 1 млн долл.", - написал Ющенко на своей странице в соцсети Facebook в четверг.

По словам третьего президента Украины, следователь является племянником политика, члена Партии регионов Григория Смитюха, который во времена президентства Леонида Кучмы был заместителем руководителя Государственного управления делами и в 2004 году получил ордер на квартиру в правительственном квартале Киева – на улице Институтской, 18-А.

Ющенко рассказал, что во время его президентства распоряжение о выдаче квартиры было отменено, в последствии по этой квартире был инициирован ряд судебных дел, в которых сторонами выступают компании, конечным бенефициаром которых является Григорий Смитюх.

"При этом ориентировочная рыночная стоимость квартиры по состоянию на сегодняшний день составляет примерно 940 тыс. долл. США", - утверждает Ющенко.

По его мнению, "наличие родственных отношений между Смитюхом Григорием Евдокимовичем и Смитюхом Александром Федоровичем, спорных правоотношений, которые возникли по указанным судебным спорам относительно квартиры, свидетельствуют о существующем реальном конфликте интересов в уголовных производствах относительно Ющенко Виктора Андреевича".

Он также сообщил, что в связи с этим обратился с заявлением в Генпрокуратуру относительно проведения проверки указанных обстоятельств и предоставления им правовой оценки.

Ранее народный депутат Украины Сергей Лещенко сообщил о том, что Генпрокуратура уведомила Ющенко о подозрении по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины в деле о выведении резиденции "Межигорье" из госсобственности в 2007 году.

В Генеральной прокуратуре Украины подтвердили, что Ющенко подозревается в завладении комплексом зданий и сооружений резиденции "Межигорье" и домом в с.Новые Петровцы (Киевская обл.), а также земельными участками общей стоимостью 540 млн грн.

Как сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган, 24 мая 2019 года в ходе досудебного расследования в уголовном производстве, открытом 25 декабря 2015 года, было составлено и отправлено письменное сообщение о подозрении Ющенко.

Ющенко подтвердил факт вручения подозрения, но отверг какие-либо обвинения и заявил о политическом подтексте этого дела.

Теги: #украина #ющенко #генпрокуратура
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