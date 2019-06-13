Политика

12:02 13.06.2019

В Мониторинговой миссии ООН призывают украинские власти законодательно урегулировать права нацменьшинств на использование своего языка

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В Мониторинговой миссии ООН призывают украинские власти законодательно урегулировать права нацменьшинств на использование своего языка

В Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине призывают украинские власти разработать специальный законодательный акт, который бы регулировал права нацменьшинств на использования своего языка.

"Закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного был принят в апреле. В то время как государство имеет легитимное право усиливать роль официального языка, должен быть разработан специальный закон, который обеспечит надлежащий баланс между защитой языковых прав меньшинств и сохранением государственного языка как средства общественного единения", - сообщила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер на пресс-конференции в четверг в Киеве.

Теги: #нацменьшинства #украина #оон #языковой_вопрос
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