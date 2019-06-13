Спецпредставитель Украины Крыжанивский обсудил с молдавским премьером Филипом политический кризис в Молдове и безопасность в регионе

Премьер-министр Молдовы Павел Филип обсудил со специальным представителем Украины в процессе урегулирования приднестровского конфликта Виктором Крыжанивским влияние политического кризиса в Молдове на безопасность региона.

Как сообщается на сайте молдавского правительства, встреча состоялась 12 июня. Собеседники обменялись мнениями о политической ситуации в Молдове. "Они отметили, что нынешний политический кризис потенциально может дестабилизировать безопасность региона", - сказано в сообщении.

Стороны подчеркнули важность поддержания конституционного порядка и правопорядка в Молдове, подчеркнув, что решения для нынешней блокады в Республике Молдова могут быть найдены только путем диалога между политическими силами за столом переговоров.

Также, по информации интернет-портала Hromadske.ua, Крыжанивский стал единственным иностранным чиновником, который встретился с представителями бывшего правительства после назначения нового кабинета министров во главе с Майей Санду.

Как сообщалось, накануне парламент Молдовы утвердил состав нового правительства и объявил страну "захваченным государством", которое нужно освобождать. Это произошло после того, как Конституционный суд постановил, что президент обязан распустить парламент и назначить дату досрочных выборов, так как в течение 90 дней после утверждения результатов выборов парламент не смог сформировать новое правительство.

Партия социалистов и правый блок ACUM считают, что отведенный срок не истек, так как в Конституции говорится о сроке в три месяца, а не 90 дней. В субботу они подписали соглашение о "деолигархизации" Молдовы, после чего созвали заседание парламента.

Как сообщалось, лидер правой партии "Действия и солидарности" Майя Санду была назначена парламентом 8 июня премьер-министром Молдовы. Однако Конституционный суд признал решения парламента незаконными. Суд 9 июня на время отстранил от должности президента Игоря Додона, предоставив бывшему премьер-министру Павлу Филипу полномочия по роспуску парламента. Он сразу же подписал указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов на 6 сентября.

9 июня парламент Молдовы утвердил состав нового правительства и объявил страну "захваченным государством", которое нужно освобождать. Это произошло после того, как Конституционный суд постановил, что президент обязан распустить парламент и назначить дату досрочных выборов, так как в течение 90 дней после утверждения результатов выборов парламент не смог сформировать новое правительство.

Партия социалистов и правый блок ACUM считают, что отведенный срок не истек, так как в Конституции говорится о сроке в три месяца, а не 90 дней.