Экс-замминистра обороны Гусев решил не баллотироваться в Раду списку "Слуги народа", но останется в команде президента

Экс-заместитель министра обороны Украины Юрий Гусев сообщил о решении не участвовать в парламентских выборах по списку партии "Слуга народа" Владимира Зеленского.

"Я решил, и это мое решение не продолжать участие в парламентских выборах", — сказал Гусев изданию "Новое время".

По его словам, последние три дня на него произошла информационная атака. Гусев считает, что за этим стоят те же люди, которые его атаковали в 2015 году, когда он работал в Министерстве обороны.

Гусев добавил, что за день до проведения съезда партии "Слуга народа" он прошел детектор лжи, результаты которого были переданы президенту Зеленскому и руководству администрации президента.

"Насколько я знаю, результаты были позитивными", - сообщил он.

При этом Гусев говорит, что обсудил свое решение не баллотироваться в Верховную Раду с президентом.

По его словам, он остается в команде Зеленского и будет ей помогать, однако в другой роли, о которой в дальнейшем станет известно.

"Фейковые новости буду опровергать фактами", — добавил Гусев.

Как сообщалось, 9 июня на съезде партии "Слуга народа" в Киеве была объявлена сотня претендентов в избирательный список партии на внеочередные парламентские выборы, в котором Юрий Гусев значился под №41.