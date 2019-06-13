Политика

10:12 13.06.2019

Вопрос нового прохождения через Керченский пролив пока не стоит, но Киев не собирается сдавать там свои позиции

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Вопрос нового прохождения через Керченский пролив пока не стоит, но Киев не собирается сдавать там свои позиции

Украина не намерена сдавать позиции в Керенском проливе, но вопрос нового прохождения через него украинских сил пока не стоит, заявляет начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

"Конечно, мы не собираемся сдавать наши позиции в Азовском море. Что касается прохода, то сегодня этот вопрос тоже не стоит. У нас нет столько украинцев, чтобы мы ими так могли рисковать", - сказал он в интервью изданию "BBC Украина", опубликованном в четверг.

Хомчак отметил, что сначала нужно разобраться с актом агрессии России, который произошел во время предыдущего прохождения украинских кораблей через пролив.

"Ведь процесс не завершен. Наши моряки, к сожалению, находятся в камерах РФ", - напомнил он.

По его словам, уровень угрозы в Керченском проливе не уменьшился, потому что "РФ свои намерения не оставляет и постоянно их корректирует в зависимости от ситуации". "Вы видите, что в Черном море происходит блокировка торговых судов, которые заходят через Керченский пролив", - сказал Хомчак.

Теги: #хомчак #россия #украина #крым #азовское_море #керченский_пролив
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