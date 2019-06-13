И.о. главы СБУ Баканов заявил о проукраинской позиции семьи, а его супруга оформляет украинское гражданство

Исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил о проукраинской позиции своей семьи, отметив, что его супруга оформляет украинское гражданство.

Как отмечается в официальном заявлении Баканова, размещенном в фейсбуке СБУ, приняв решение идти в политику он осознавал, что и члены семья, и друзья "окажутся под общественным микроскопом".

"Моя спецпроверка не выявила никаких ограничений касательно назначения на должность заместителя председателя СБУ и не выявила препятствий предоставлению мне допуска к государственной тайне", - подчеркнул Баканов.

"Я женат, мы с женой имеем двух сыновей. Старший, Артур, после обучения в военном лицее им. И. Богуна закончил киевский вуз, он работает и живет отдельно. Младший - Степан, учится в школе. Оба украинцы. Моя жена, украинка, жила и училась в школе Кривого Рога. Поступила в вуз на территории России, при распаде СССР получила паспорт гражданки РФ. Замечу, тогда были времена кардинально других отношений между Украиной и Россией. Зато с 1998 г. она живет и работает в Украине с видом на жительство в нашей стране, находится в процессе оформления украинского гражданства", - сообщил Баканов.

По его словам, его супруга Оксана не посещала территорию Российской Федерации с 2013 года.

"Получение гражданства много лет было коррумпированной кормушкой для некоторых чиновников. Мы никогда не подключали к процессу "фирмы", посредников и не будем обращаться с такой просьбой к президенту. Мы делаем это так, как и тысячи простых людей, в чьей памяти телефона нет номера Президента. Оксана имеет устойчивую проукраинскую позицию", - заявил и.о. главы СБУ.