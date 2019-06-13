В АП планируют до 2024 года перевести 90% всех госуслуг в онлайн-режим

Президент Украины Владимир Зеленский обещает IТ-экспертам полную свободу и содействие в построении цифровой экономики и электронного управления, чтобы сделать Украину цифровым лидером.

Как сообщила пресс-служба президента Украины в четверг, накануне, 12 июня, в администрации президента при участии Владимира Зеленского состоялось первое экспертное обсуждение концепции "Государство в смартфоне", в котором приняли участие представители Коалиции электронного государства, объединяющего 65 различных организаций и экспертов в области IТ.

"Я хочу быстрых изменений. Я верю в ваш талант и желание сделать Украину цифровым лидером и гарантирую вам свободу. Должны совместно готовить инициативы, законопроекты и осуществлять шаги, снимающие барьеры к цифровой экономике и электронному управлению. Уверяю, что лично буду "обращаться" к тем государственным служащим, которые оказывают сопротивления на местах", - сказал президент.

Как отметил советник главы государства Михаил Федоров, перевод государственных услуг в онлайн будет способствовать не только комфорту граждан, но и уменьшению коррупции.

"Наш план очень амбициозный. Например, до 2024 года мы стремимся перевести 90% всех государственных услуг в режим онлайн, втрое уменьшив количество взаимодействия граждан и бизнеса с властью и достигнув нулевого уровня коррупции в этой сфере", - сказал Федоров.

По его словам, уже в этом году украинцы "почувствуют вкус электронных услуг нового поколения - полностью автоматизированных и объединенных вокруг гражданина".

"Но все это станет реальным только при условии консолидации вокруг совместного плана действий всех экспертов, талантливого украинского IТ-бизнеса, всех ветвей власти и политической воли на самом высоком уровне", - отметил советник президента.

Во время встречи представители Коалиции предоставили президенту свои рекомендации и обсудили приоритетные проекты цифровизации. Ключевые предложения касались развития инструментов электронного государства и демократии, цифровых инфраструктур, цифровой идентификации, кибербезопасности, наведения порядка в государственных реестрах, электронного народовластия. Также говорилось о важности создания возможностей для украинских технологических стартапов. Все эти задачи будут включены в единый план действий.

Президент заверил, что такие встречи будут регулярными.

На следующей неделе запланирована серия обсуждений концепции "Государство в смартфоне" с участием международных доноров, представителей бизнеса и т.д. Затем документ будет обнародован в формате плана конкретных действий и ожидаемых целей.