Политика

18:33 12.06.2019

Тимошенко обсудила с президентом Зеленским досрочные парламентские выборы

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Тимошенко обсудила с президентом Зеленским досрочные парламентские выборы

Лидер партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко обсудила с президентом Украины Владимиром Зеленским ситуацию в стране и внеочередные выборы в Верховную Раду.

"Только что провела встречу с президентом Владимиром Зеленским в его администрации. Говорили о текущей ситуации в стране, о досрочных парламентских выборах и о том, как воплотить в жизнь изменения, которые от новой власти ожидают люди", - написала Тимошенко на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

Теги: #тимошенко #украина #зеленский #выборы
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