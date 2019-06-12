Председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Лайчак в четверг приедет в Киев и встретится с Климкиным

В четверг Украину с официальным визитом посетит действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирослав Лайчак, в рамках которого встретится с главой МИД Украины Павлом Климкиным.

"Это уже второй в этом году визит М.Лайчака в Украину. Основным вопросом повестки дня встречи (Климкина - ИФ) с действующим председателем ОБСЕ станет обсуждение путей эффективного привлечения ОБСЕ к противодействию самому большому вызову европейской безопасности, который представляет продолжающаяся российская агрессия против Украины", - сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства в среду.