Политика

17:44 12.06.2019

Дмитрий Спивак и Вадим Гутцайт не пойдут в Раду по списку "Слуги народа"

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Экс-депутат Одесского городского совета, руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак и президент Национальной федерации фехтования Украины Вадим Гутцайт не будут включены в окончательный список партии "Слуга народа, поскольку решили не баллотироваться на этих парламентских выборах, заявляют в политсиле.

"Информируем о новых изменениях в списке партии "Слуга народа". Спивак Дмитрий Павлович №33 и Гутцайт Вадим Маркович № 81 решили не баллотироваться на этих выборах и не будут включены в окончательный список партии", - сообщается в среду на странице партии "Слуга народа" в соцсети Фейсбук.

Ранее в этот день Спивак сам сообщил, что отказался баллотироваться на выборах в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа". "Я принял для себя непростое, но обдуманное решение. Я не иду в парламент!" – написал он на своей странице в Фейсбуке.

Спивак назвал причины такого решения. В частности, отметил, что после того, как на съезде партии "Слуга народа" его объявили под номером 33, в социальных сетях против него и его семьи развернулась "целая кампания по дискредитации".

Спивак также подчеркнул, что его публичная позиция многим не нравится. "Но я не буду ее менять в угоду нынешней конъюнктуре. Да и ради пресловутого мандата – тоже. А потому я не хотел бы нанести какие-то репутационные риски президенту Зеленскому и его партии", - пояснил он.

Среди других причин – "моя журналистская и телевизионная деятельность дает мне большие возможности влиять на формирование общественного мнения и приносить пользу моей стране, вскрывая коррупционные нарывы и контролируя власть и её решения". "И я буду продолжать заниматься этой деятельностью. Открыто и публично", - заверил Спивак.

Кроме того, он видит своей задачей сделать всё возможное, чтобы так называемые "патриоты" и "активисты" исчезли из общественного сознания людей и жизни страны.

Теги: #верховная_рада #украина #слуга_народа #выборы
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