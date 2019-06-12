Политика

17:38 12.06.2019

Парубий подписал закон о парламентских ВСК и передал его на подпись Зеленскому

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Парубий подписал закон о парламентских ВСК и передал его на подпись Зеленскому

Спикер украинского парламента Андрей Парубий сообщил, что подписал и передал на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому закон о Временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады (№1098).

"Сегодня подписал закон Украины №1098 "О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины" и передал его на подпись президенту Украины", - написал Парубий в Твиттер в среду.

Как сообщалось, законопроект был зарегистрирован в парламенте в ноябре 2014 года несколькими народными депутатами, в том числе спикером Парубием.

Депутаты приняли документ в первом чтении 25 апреля 2019 года. Во время подготовки ко второму чтению к законопроекту поступило более 1600 правок.

Законопроект призван законодательно урегулировать полномочия парламента по определению статуса, порядка создания и деятельности временных следственных комиссий, временных специальных комиссий и специальной временной следственной комиссии для проведения расследования во время процедуры устранения президента Украины с поста в порядке импичмента. Основанием для инициирования импичмента и образования специальной следственной комиссии является представление, подписанное большинством нардепов от конституционного состава парламента, подписи которых не отзываются.

Документ определяет правовой статус этих комиссий, их полномочия и организационные основы деятельности. Среди прочего, законопроект устанавливает порядок создания и организацию деятельности специальной временной следственной комиссии для проведения расследования обстоятельств совершения президентом Украины государственной измены или другого преступления

Вместе с тем, 21 мая президент Украины Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года.

В тот же день лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что нынешний созыв парламента не сможет принимать решения после указа президента о досрочном прекращении ее полномочий. "С момента издания указа, согласно ст.85 и 90 Конституции, парламент не может принимать законы, другие решения, а может только пойти на выборы", - сказала Тимошенко журналистам у здания администрации президента после консультаций у главы государства.

При этом Верховная Рада VIII созыва, распущенная указом Зеленского, продолжила работу как в режиме пленарных заседаний, так и в комитетах.

4 июня народные депутаты отказались включить в повестку дня сессии Верховной Рады законопроекты, среди которых законопроекты №10340 и №10340-1 об импичменте, инициатором одного из которых является действующий глава государства Владимир Зеленский.

6 июня парламентарии 279 голосами приняла во втором чтении и в целом законопроект №1098 о парламентских ВСК.

Комментируя принятие закона о временной следственной комиссии (ВСК), который также предусматривает расследование в рамках процедуры импичмента президента Украины с поста в порядке импичмента, заместитель главы администрации президента Украины Руслан Рябошапка заявил, что Зеленский подпишет его, только если он соответствует подходам, которые предлагал президент.

 

Теги: #зеленский #парубий #украина #вск #закон
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