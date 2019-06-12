Команда Зеленского ищет пути снижения коммунальных тарифов для граждан

Президент Владимир Зеленский ищет пути снижения тарифов на энергоносители для населения, но это должно происходить таким образом, чтобы не вызвать девальвацию гривни, дополнительную инфляцию или экономический кризис, написал представитель президента в правительстве Андрей Герус на странице в Facebook.

По его словам, работа в соответствующем направлении идет. По данному вопросу президент провел уже два совещания, а для выполнения поставленной задачи нужен работоспособный парламент и новые законы.

Сейчас окружение Зеленского разрабатывает комплексный план снижения жилищно-коммунальных тарифов для населения там, где это возможно, без негативных побочных эффектов, сообщил представитель президента в Кабинете министров.

Одно из необходимых условий этого плана – демонополизация энергетических рынков, подчеркнул Герус, выразив надежду, что Антимонопольный комитет Украины со временем начнет полноценно работать.

По его словам, необходимо также достичь роста добычи газа (для чего нужно привлечь в эту сферу иностранных инвесторов). При этом Герус добавил, что отказ от импорта газа, согласно расчетам команды Зеленского, позволит снизить его цену для населения на 20-30%.

В команде президента также есть понимание того, что некоторые категории населения несправедливо лишены субсидий, правила должны быть пересмотрены. Для изыскания средств в бюджете на их выплату некоторых олигархов придется лишить налоговых льгот и преференций, заявил Герус.

Он также сообщил о появившейся в прессе неофициальной информации о повышении тарифов для населения на газ на 10-15%, на э/э – на 150%.

"Наше мнение было: подобное нельзя реализовывать без доверия и понимания общества. Перед этим нужно продемонстрировать украинцам твердые и справедливые действия регуляторов относительно энергетических монополий, а также показать, что за хищение тарифных средств наступает ответственность. Насколько я понимаю, наше мнение учтено", - подытожил Герус.