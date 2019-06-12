Политика

17:02 12.06.2019

Советник президента Украины Федоров в Эстонии обсудил привлечение экспертной помощи при реализации концепции "Государство в смартфоне"

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Советник президента Украины Федоров в Эстонии обсудил привлечение экспертной помощи при реализации концепции "Государство в смартфоне"

Советник президента Украины Михаил Федоров в ходе визита в Эстонию обсудил концепцию "Государство в смартфоне" и привлечение экспертной помощи в будущем.

Как сообщает пресс-служба президента Украины в среду, украинская делегация посетила Эстонию 10-11 июня 2019 года и провела встречу с CIO (главным менеджером по информатизации) Эстонии, государственным секретарем Кабинета министров, представителями Еврокомиссии, Министерства иностранных дел, Агентства информационных систем, Центра реестров, Академии е-правительства Эстонии и др.

"Именно Эстония первой в мире ввела электронное взаимодействие реестров и ID-карты, провела электронные выборы и достигла показателя онлайн-услуг в 99%, предоставила возможность "электронного гражданства" – опыт этой страны действительно впечатляет. Наша цель – применить наиболее современные и инновационные технологии и подходы для внедрения концепции "Государство в смартфоне", чтобы сделать стремительный прыжок, пропустив несколько эволюционных этапов, где это возможно", - отметил Федоров.

По его словам, украинская делегация получила от эстонских экспертов положительную обратную связь относительно планов, а также договорилась о конкретной поддержке по проведению аудита реестров, развитию системы "Трембита", современной электронной идентификации SmartID и внедрению e-Residency.

"На каждой встрече мы чувствовали абсолютную открытость и желание помочь Украине. Это очень вдохновляет", - добавил советник главы государства.

Со своей стороны первый заместитель председателя Государственного агентства по вопросам электронного правительства Алексей Выскуб отметил, что активное развитие системы электронного взаимодействия "Трембита", которая заработала в Украине в конце мая, должно привести к полному реинжинирингу всех неэффективных, забюрократизированных и коррупционных процессов в государстве.

В Эстонии на базе аналога "Трембиты" – -Road построено 2 тыс. 691 е-взаимодействие. Когда в Украине будет не менее 100 таких взаимодействий – каждый гражданин уже почувствует, что услуги стали более простыми и удобными, а государство – прозрачным и эффективным.

В АП напоминают, что уже на этой неделе начнутся экспертные обсуждения концепции "Государство в смартфоне", после чего документ с детальным планом действий на 2019 год и стратегическими целями до 2024 года будет обнародован.

 

Теги: #украина #эстония #федоров
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