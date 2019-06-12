Кучма обсудил с Петреусом и Хербстом сотрудничество Украины и США и выполнение Минских соглашений

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), второй президент Украины Леонид Кучма обсудил с бывшим директором ЦРУ Дэвидом Петреусом и экс-послом США Джоном Хербстом выполнение Минских соглашений и двустороннее сотрудничество.

"Леонид Кучма встретился с генералом Дэвидом Петреусем, директором ЦРУ в 2011 – 2012 годах. В беседе также принял участие Джон Хербст, посол США в Украине (2003 – 2006 годах), директор Евразийского центра при Атлантическом совете США. Обсудили двустороннее сотрудничество Украины и США, а также ход выполнения Минских договоренностей", - сообщила пресс-секретарь Кучмы Дарья Олифер на странице в соцсети Фейсбук в среду.

Кучма подчеркнул первоочередность выполнения именно блока по безопасности Минских соглашений.

"Американская сторона указала на дальнейшую поддержку Украины", - сообщила Олифер.