Политика

16:13 12.06.2019

"Слуга народа" исключила из своего списка №73 - Ирину Панченко

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"Слуга народа" исключила из своего списка №73 - Ирину Панченко

Из списка партии "Слуга народа" на внеочередных выборах в Верховную Раду после дополнительной проверки исключили юриста, выпускницу Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Ирину Панченко (№73).

"Постпраймериз еще не начались, а изменения в списке уже произошли. После дополнительной проверки Панченко Ирина Сергеевна, №73, выбыла из 100 претендентов в избирательном списке", - говорится в сообщении на странице "Слуга народа" в Фейсбуке.

В партии подчеркнули, что результаты постпраймериз будут известны после следующего этапа съезда партии в июле.

Теги: #панченко #верховная_рада #украина #слуга_народа #выборы
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