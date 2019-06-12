"Слуга народа" исключила из своего списка №73 - Ирину Панченко

Из списка партии "Слуга народа" на внеочередных выборах в Верховную Раду после дополнительной проверки исключили юриста, выпускницу Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Ирину Панченко (№73).

"Постпраймериз еще не начались, а изменения в списке уже произошли. После дополнительной проверки Панченко Ирина Сергеевна, №73, выбыла из 100 претендентов в избирательном списке", - говорится в сообщении на странице "Слуга народа" в Фейсбуке.

В партии подчеркнули, что результаты постпраймериз будут известны после следующего этапа съезда партии в июле.