Политика

15:48 12.06.2019

Киев настаивает на постоянном присутствии в Крыму гуманитарных международных организаций

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Киев настаивает на постоянном присутствии в Крыму гуманитарных международных организаций

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович, в случае согласования с украинской стороной визита в оккупированный Крым, может увидеть воочию преследования и аресты, считает министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Такой визит должен согласовываться с нами и происходить согласно украинскому законодательству... В случае если визит таки будет согласован, то для полного, а главное, правильного впечатления от изолированного Россией Крыма комиссар СЕ должен обязательно почувствовать "незабываемую" атмосферу закрытости полуострова несвободы и увидеть воочию преследования и аресты", - написал Климкин на своей странице в Фейсбук в среду.

Также министр подчеркнул, что после оккупации полуострова Украина все время настаивает на обеспечении постоянного присутствия в Крыму международных организаций, в частности, гуманитарных.

"На ситуацию не повлияешь каким-то отдельным ситуативным визитом, необходимо создать реальное постоянное международное присутствие на оккупированном полуострове", - резюмировал глава МИД Украины.

На сайте Министерства иностранных дел РФ 11 июня появилось сообщение, в котором помимо прочего сообщалось о достигнутой договоренности о поездке комиссара СЕ по правам человека Миятович в Крым 7-11 октября.

Позже Дуня Миятович сообщила на странице комиссара по правам человека Совета Европы в соцсети Фейсбук, что планирует посетить оккупированный Россией Крым. "Я хочу подчеркнуть, что действительно планирую поехать в Крым, но пока это не подтверждено. Есть много вопросов, которые необходимо прояснить, чтобы я могла заниматься правозащитной деятельностью на полуострове", - написала она.

12 июня в Министерстве иностранных дел Украины сообщили об отсутствии конкретных договоренностей о дате и программе визита Миятович в оккупированный Крым и ожидают ее для обсуждения параметров мониторинга на временно оккупированных территориях.

Теги: #крым #россия #украина #климкин
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