Политика

15:48 12.06.2019

Замдиректора ГБР Варченко обещает не допустить групп влияния к управлению Бюро

1 мин читать
Замдиректора ГБР Варченко обещает не допустить групп влияния к управлению Бюро

Заместитель директора Государственного бюро расследований (ГБР) Ольга Варченко заявляет об аполитичности и обещает не допустить к управлению Бюро какие-либо группы влияния.

"В последнее время определенные неизвестные коллективу лица пытаются втянуть Бюро в политические дрязги и подорвать доверие к органу. Заявляю о том, что я лично аполитична… Мы, заместители директора ГБР, будем и дальше находиться на позиции закона, соблюдения прав и свобод граждан, выполнения решений суда и не допустим ни одну группу влияния к управлению органом", - написала Варченко в среду на своей странице в Фейсбуке.

По ее словам, становится публичной информация, обнародованная директором Бюро Романом Трубой на аппаратных совещаниях в ведомстве, что у него была встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, и тот дал ему определенные полномочия и пожелания в приоритетах работы.

"Уверена, что Владимир Зеленский не давал полномочий Роману Трубе грубо нарушать закон, пренебрегать правами граждан и узурпировать власть. Наверное, уже какие-то новые "группы влияния" считают, что им удастся получить контроль над Бюро, дестабилизировать работу… Не сможете!" – добавила замдиректора Бюро.

Она также отметила, что, несмотря на судебный запрет директору ГБР единолично принимать определенные решения, в том числе, кадровые и по распределению обязанностей, Труба продолжает это делать.

Теги: #гбр #украина #варченко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:55 12.06.2019
Украинские страховщики жизни в I кв.-2019 увеличили сбор платежей на 23,6%

Украинские страховщики жизни в I кв.-2019 увеличили сбор платежей на 23,6%

16:47 12.06.2019
Кучма обсудил с Петреусом и Хербстом сотрудничество Украины и США и выполнение Минских соглашений

Кучма обсудил с Петреусом и Хербстом сотрудничество Украины и США и выполнение Минских соглашений

16:42 12.06.2019
Украинские страховщики в I кв.-2019 в 3 раза увеличили перестрахование в Австрии, в 4,9 раза сократили в Швейцарии

Украинские страховщики в I кв.-2019 в 3 раза увеличили перестрахование в Австрии, в 4,9 раза сократили в Швейцарии

16:40 12.06.2019
Фонд гарантирования вкладов завершил ликвидацию Брокбизнесбанка

Фонд гарантирования вкладов завершил ликвидацию Брокбизнесбанка

16:32 12.06.2019
В Раду могут пройти пять партий, лидером электоральных симпатий является "Слуга народа" – опрос "Рейтинга"

В Раду могут пройти пять партий, лидером электоральных симпатий является "Слуга народа" – опрос "Рейтинга"

16:18 12.06.2019
"Киевcтар" включил 4G- связь в харьковском метро

"Киевcтар" включил 4G- связь в харьковском метро

16:14 12.06.2019
"Азовсталь" остановила домну №6 на капремонт с модернизацией и снижением выбросов пыли на 55%

"Азовсталь" остановила домну №6 на капремонт с модернизацией и снижением выбросов пыли на 55%

16:13 12.06.2019
"Слуга народа" исключила из своего списка №73 - Ирину Панченко

"Слуга народа" исключила из своего списка №73 - Ирину Панченко

16:13 12.06.2019
ПриватБанк одержал победу в Большой палате Верховного Суда в деле по иску "Эрлан" к НБУ и банку

ПриватБанк одержал победу в Большой палате Верховного Суда в деле по иску "Эрлан" к НБУ и банку

16:13 12.06.2019
Украинские пехотинцы укрепились на позициях в Марьинке

Украинские пехотинцы укрепились на позициях в Марьинке

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Послы ЕС согласились продлить еще на год санкции, введенные за незаконную аннексию Россией Крыма

Первая сотня списка "Слуги народа": кто они

Партии завершили выдвижение своих кандидатов в народные депутаты на внеочередных выборах в Раду

КС перешел к закрытой части слушания о конституционности указа президента о роспуске Рады

Зеленский уволил начальников управлений СБУ в пяти областях

ПОСЛЕДНЕЕ

Киев настаивает на постоянном присутствии в Крыму гуманитарных международных организаций

Стратегия ЕБРР соответствует приоритетам Украины, страна и банк могут работать эффективнее

Меркель 18 июня впервые встретится с Зеленским

Зеленский 18 июня посетит Берлин

Минские соглашения должны быть реализованы на принципе взаимности, прежде всего блок по безопасности - Кучма на встрече с главой миссии МККК

Еврокомиссия подтвердила возможность выхода Великобритании из ЕС без соглашения

Бойко обещает, что газ для потребителей будет стоить максимум 3800 грн за 1 тыс. куб.м

МИД Украины ожидает Миятович для обсуждения параметров мониторинга на временно оккупированных территориях

Рева не будет баллотироваться в Раду и готов работать только в Кабмине Гройсмана

В команде Порошенко надеются, что Рада поддержит кандидатуру Пристайко на пост главы МИД

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА