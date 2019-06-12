Замдиректора ГБР Варченко обещает не допустить групп влияния к управлению Бюро

Заместитель директора Государственного бюро расследований (ГБР) Ольга Варченко заявляет об аполитичности и обещает не допустить к управлению Бюро какие-либо группы влияния.

"В последнее время определенные неизвестные коллективу лица пытаются втянуть Бюро в политические дрязги и подорвать доверие к органу. Заявляю о том, что я лично аполитична… Мы, заместители директора ГБР, будем и дальше находиться на позиции закона, соблюдения прав и свобод граждан, выполнения решений суда и не допустим ни одну группу влияния к управлению органом", - написала Варченко в среду на своей странице в Фейсбуке.

По ее словам, становится публичной информация, обнародованная директором Бюро Романом Трубой на аппаратных совещаниях в ведомстве, что у него была встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, и тот дал ему определенные полномочия и пожелания в приоритетах работы.

"Уверена, что Владимир Зеленский не давал полномочий Роману Трубе грубо нарушать закон, пренебрегать правами граждан и узурпировать власть. Наверное, уже какие-то новые "группы влияния" считают, что им удастся получить контроль над Бюро, дестабилизировать работу… Не сможете!" – добавила замдиректора Бюро.

Она также отметила, что, несмотря на судебный запрет директору ГБР единолично принимать определенные решения, в том числе, кадровые и по распределению обязанностей, Труба продолжает это делать.