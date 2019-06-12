Стратегия ЕБРР соответствует приоритетам Украины, страна и банк могут работать эффективнее

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с делегацией Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) во главе с его президентом Сумой Чакрабарти заверил, что двустороннее сотрудничество будет активизироваться и становиться более эффективным.

"Благодарим вас, что вы здесь, и благодарим за то, что вы являетесь крупнейшим инвестором в Украине. Хочу заверить, что мы будем наращивать наше сотрудничество", - сказал Зеленский на встрече, сообщает пресс-служба главы государства в среду.

Он подчеркнул, что стратегия ЕБРР полностью соответствует приоритетам Украины, и выразил убеждение, что Украина и банк вместе могут работать эффективнее. Зеленский отметил, что страна ценит сотрудничество с международными партнерами - ЕБРР, Всемирным банком и Международным валютным фондом.

Президент напомнил, что уже встречался с представителями МВФ, на которой был отмечен прогресс Украины в выполнении обязательств по программе stand-by. По словам Зеленского, на переговорах обсуждался вопрос продолжения сотрудничества.

Он сообщил делегации ЕБРР, что настроен на проведение реформ в стране и борьбу с коррупцией, для этого нужны парламент и правительство, которым доверяли бы граждане.