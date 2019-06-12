Меркель 18 июня впервые встретится с Зеленским

Канцлер Германии Ангела Меркель во вторник, 18 июня, впервые встретится в Берлине с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Ранее администрация немецкого президента сообщила, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 18 июня примет Зеленского в своей берлинской резиденции Бельвю.

"Канцлер тоже примет Зеленского в этот день", - сказал Зайберт.

По его словам, это будет первая встреча Меркель с Зеленским.

"Они уже разговаривали друг с другом по телефону, но пока не встречались", - указал представитель кабмина ФРГ.

Вместе с тем, как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", 17 июня Зеленский посетит Париж, где встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.