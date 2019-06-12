Политика

15:00 12.06.2019

Минские соглашения должны быть реализованы на принципе взаимности, прежде всего блок по безопасности - Кучма на встрече с главой миссии МККК

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Минские соглашения должны быть реализованы на принципе взаимности, прежде всего блок по безопасности - Кучма на встрече с главой миссии МККК

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), второй президент Украины Леонид Кучма на встрече с главой миссии Международного комитета Красного Креста (МККК) в Украине Флоранс Жиллетт отметил важность имплементации Минских соглашений на принципах взаимности, особенно в контексте реализации блока по безопасности.

"Все процессы по имплементации Минских соглашений должны быть исключительно на принципе взаимности. Прежде всего, должен быть выполнен блок Минских договоренностей по безопасности - прекращение огня, вывод с Донбасса российских войск и техники. После этого двигаться будет легче", - сказал Кучма на встрече с главой миссии МККК, сообщила его пресс-секретарь Дарья Олифер на странице в Фейсбуке в среду.

Стороны обсудили весь спектр гуманитарных и социальных вопросов, касающихся Донбасса. Так, главным гуманитарным вопросам Минского процесса является освобождение заложников, и в рамках заседания ТКГ в Минске украинская сторона подтвердила свою готовность к работе в данном направлении и ждет конструктивной позиции противоположной стороны.

Отдельно речь шла о бесперебойном водоснабжении в Донецкой и Луганской областях по обе стороны линии столкновения. Кучма сообщил Жиллетт о недавнем совещании под председательством вице-премьера Украины Геннадия Зубко, где обсуждались вопросы водоснабжения, инфраструктуры, экологической безопасности, которые поднимаются в рамках Минского процесса и решаются со стороны украинского правительства.

В беседе уделялось внимание и вопросу восстановления моста в районе Станицы Луганской, который ежесуточно пересекают более 10 тыс. человек. Работа по обновлению моста возможна после разведения на этом участке сил и средств, что должно состояться в соответствии с рамочным решением ТКГ от 21 сентября 2016 года при условии соблюдения в этом сегменте семидневного режима тишины. Помочь мирным жителям может и открытие КПВВ "Золотое", о чем лидеры нормандской четверки договорились в октябре 2016 года. С украинской стороны этот пункт пропуска полностью готов и обустроен.

В свою очередь, Флоранс Жиллетт заверила в продолжении работы МККК для помощи в решении гуманитарных и социальных проблем Донбасса.

Встреча Кучмы и главы миссии состоялась по просьбе делегации МККК в Украине.

Теги: #ткг #россия #украина #мккк #минские_соглашения #кучма
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