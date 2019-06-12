Политика

14:44 12.06.2019

Еврокомиссия подтвердила возможность выхода Великобритании из ЕС без соглашения

1 мин читать
Еврокомиссия подтвердила возможность выхода Великобритании из ЕС без соглашения

Европейская комиссия подтвердила возможность провести Brexit без соглашения и пришла к выводу, что подготовительные меры, принятые Брюсселем на этот случай, не нуждаются в изменениях.

На заседании исполнительной коллегии ЕС в среду подведены предварительные итоги подготовительной работы к Brexit "без сделки".

"В свете сохраняющейся неопределенности в Соединенном Королевстве относительно ратификации Соглашения о выходе (из союза), согласованного с правительством Великобритании в ноябре 2018 года, и общей внутриполитической ситуации, сценарий выхода "без сделки" к 1 ноября 2019 года в значительной степени остается возможным, хотя и нежелательным исходом", - говорится в коммюнике о заседании ЕК.

Еврокомиссия напоминает, что она готовится к сценарию "без сделки" с декабря 2017 года. На сегодняшний день она представила 19 законодательных предложений, 18 из которых были приняты Европарламентом и Советом ЕС. Достигнуто политическое соглашение между институтами ЕС по возможному изменению союзного бюджета на 2019 год.

"Комиссия пришла к выводу, что нет необходимости вносить изменения по существу в эти меры и что они остаются пригодными для применения. Комиссия не планирует каких-либо новых мер в преддверии новой даты выхода (Великобритании из ЕС 31 октября 2019 года - ИФ)", - говорится в коммюнике.

Теги: #ес #еврокомиссия #brexit #великобританиия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:10 12.06.2019
Постпред Украины в ЕС Точицкий приветствует решение послов ЕС продолжить "крымские санкции"

Постпред Украины в ЕС Точицкий приветствует решение послов ЕС продолжить "крымские санкции"

11:34 12.06.2019
Послы ЕС согласились продлить еще на год санкции, введенные за незаконную аннексию Россией Крыма

Послы ЕС согласились продлить еще на год санкции, введенные за незаконную аннексию Россией Крыма

18:04 11.06.2019
Ставка на технологии в ВТС с США и НАТО позволит Украине стать "оборонной витриной" Запада в Восточной Европе

Ставка на технологии в ВТС с США и НАТО позволит Украине стать "оборонной витриной" Запада в Восточной Европе

19:52 09.06.2019
Евросоюз готов работать с демократически легитимным правительством Молдовы

Евросоюз готов работать с демократически легитимным правительством Молдовы

17:55 09.06.2019
ЕС назвал новое правительство Молдовы легитимным и готов с ним работать

ЕС назвал новое правительство Молдовы легитимным и готов с ним работать

08:25 09.06.2019
Кандидат в британские премьеры не намерен платить ЕС за Brexit

Кандидат в британские премьеры не намерен платить ЕС за Brexit

16:46 08.06.2019
Парубий считает 2025 и 2027 годы окном возможностей для вступления Украины в ЕС

Парубий считает 2025 и 2027 годы окном возможностей для вступления Украины в ЕС

05:24 08.06.2019
Страны ЕС договорились об усилении законодательной базы возвращения нелегальных мигрантов

Страны ЕС договорились об усилении законодательной базы возвращения нелегальных мигрантов

20:57 07.06.2019
Двери в ЕС и НАТО должны оставаться для Украины открытыми - маршалок Сената Польши

Двери в ЕС и НАТО должны оставаться для Украины открытыми - маршалок Сената Польши

17:02 07.06.2019
Украина впервые вошла в мировой рейтинг работающих буровых установок в Европе, заняв лидирующие позиции

Украина впервые вошла в мировой рейтинг работающих буровых установок в Европе, заняв лидирующие позиции

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Послы ЕС согласились продлить еще на год санкции, введенные за незаконную аннексию Россией Крыма

Первая сотня списка "Слуги народа": кто они

Партии завершили выдвижение своих кандидатов в народные депутаты на внеочередных выборах в Раду

КС перешел к закрытой части слушания о конституционности указа президента о роспуске Рады

Зеленский уволил начальников управлений СБУ в пяти областях

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский 18 июня посетит Берлин

Минские соглашения должны быть реализованы на принципе взаимности, прежде всего блок по безопасности - Кучма на встрече с главой миссии МККК

Бойко обещает, что газ для потребителей будет стоить максимум 3800 грн за 1 тыс. куб.м

МИД Украины ожидает Миятович для обсуждения параметров мониторинга на временно оккупированных территориях

Рева не будет баллотироваться в Раду и готов работать только в Кабмине Гройсмана

В команде Порошенко надеются, что Рада поддержит кандидатуру Пристайко на пост главы МИД

Ослабление Кишинева может способствовать распространению гибридного влияния РФ и усилению рисков для украинского юга

Кабмин уволил замминистра здравоохранения Стефанишину

Участники платформы "Безопасность. Женщины. Мир" попросят Могерини посетить в июле Донбасс и встретиться с родными военнопленных моряков

Делегацию Украины для участия в дипломатической сессии Гаагской конференции возглавил посол Ченцов вместо замглавы Минюста Петухова

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА