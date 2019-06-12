МИД Украины ожидает Миятович для обсуждения параметров мониторинга на временно оккупированных территориях

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют об отсутствии конкретных договоренностей о дате и программе визита комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович в оккупированный Крым.

В комментарии МИД Украины, распространенном пресс-службой ведомства в среду, отмечается, что визит и мониторинг ситуации с правами человека в оккупированном Крыму соответствует резолюциям Генассамблеи ООН и Комитета министров и ПАСЕ, и этот вопрос Киев "поднимает не первый год".

Вместе с тем, в МИД заявляют, что "сегодня между комиссаром Совета Европы Миятович и украинской стороной нет договоренностей по конкретным датам визита".

"Но главное не даты, главное – это четкое согласование с украинской стороной параметров и программы такого визита. Роль в этом процессе России ограничивается исключительно ее обязанностями как государства-оккупанта", - подчеркнули в украинском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД заявляют, что на пути к визиту Миятович в Крым еще много вопросов, требующих согласования с украинской стороной, в том числе с привлечением активистов и правозащитников, которые занимаются проблематикой нарушений прав представителей коренных народов и национальных меньшинств на оккупированном полуострове.

"В МИД Украины ожидают комиссара Миятович, в том числе для обсуждения параметров мониторинга на временно оккупированных территориях Украины", – сказано в комментарии.

Кроме того, в контексте июньской сессии ПАСЕ Киев отмечает, что визит Миятович в Крым может стать попыткой Москвы "выменять" возвращение ее делегации в Ассамблею, что "является циничной попыткой избежать ответственности в Совете Европы за совершенные ею международные преступления и системные нарушения прав человека на оккупированных территориях".

"Поддержка этих попыток со стороны органов СЕ и отдельных наших партнеров в организации означает попустительство агрессору и дальнейший подрыв авторитета Совета Европы. В этом контексте считаем чрезвычайно важным решение, одобренное сегодня в Брюсселе постоянными представителями стран ЕС о продлении "крымских санкций" против Российской Федерации", - подчеркнули в МИД Украины.

На сайте Министерства иностранных дел РФ 11 июня появилось сообщение, в котором помимо прочего сообщалось о достигнутой договоренности о поездке комиссара СЕ по правам человека Миятович в Крым 7-11 октября.

Позже Дуня Миятович сообщила странице комиссара по правам человека Совета Европы в соцсети Фейсбук, что планирует посетить оккупированный Россией Крым. "Я хочу подчеркнуть, что действительно планирую поехать в Крым, но пока это не подтверждено. Есть много вопросов, которые необходимо прояснить, чтобы я могла заниматься правозащитной деятельностью на полуострове", - написала она.