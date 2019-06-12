Политика

14:11 12.06.2019

МИД Украины ожидает Миятович для обсуждения параметров мониторинга на временно оккупированных территориях

2 мин читать
МИД Украины ожидает Миятович для обсуждения параметров мониторинга на временно оккупированных территориях

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют об отсутствии конкретных договоренностей о дате и программе визита комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович в оккупированный Крым.

В комментарии МИД Украины, распространенном пресс-службой ведомства в среду, отмечается, что визит и мониторинг ситуации с правами человека в оккупированном Крыму соответствует резолюциям Генассамблеи ООН и Комитета министров и ПАСЕ, и этот вопрос Киев "поднимает не первый год".

Вместе с тем, в МИД заявляют, что "сегодня между комиссаром Совета Европы Миятович и украинской стороной нет договоренностей по конкретным датам визита".

"Но главное не даты, главное – это четкое согласование с украинской стороной параметров и программы такого визита. Роль в этом процессе России ограничивается исключительно ее обязанностями как государства-оккупанта", - подчеркнули в украинском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД заявляют, что на пути к визиту Миятович в Крым еще много вопросов, требующих согласования с украинской стороной, в том числе с привлечением активистов и правозащитников, которые занимаются проблематикой нарушений прав представителей коренных народов и национальных меньшинств на оккупированном полуострове.

"В МИД Украины ожидают комиссара Миятович, в том числе для обсуждения параметров мониторинга на временно оккупированных территориях Украины", – сказано в комментарии.

Кроме того, в контексте июньской сессии ПАСЕ Киев отмечает, что визит Миятович в Крым может стать попыткой Москвы "выменять" возвращение ее делегации в Ассамблею, что "является циничной попыткой избежать ответственности в Совете Европы за совершенные ею международные преступления и системные нарушения прав человека на оккупированных территориях".

"Поддержка этих попыток со стороны органов СЕ и отдельных наших партнеров в организации означает попустительство агрессору и дальнейший подрыв авторитета Совета Европы. В этом контексте считаем чрезвычайно важным решение, одобренное сегодня в Брюсселе постоянными представителями стран ЕС о продлении "крымских санкций" против Российской Федерации", - подчеркнули в МИД Украины.

На сайте Министерства иностранных дел РФ 11 июня появилось сообщение, в котором помимо прочего сообщалось о достигнутой договоренности о поездке комиссара СЕ по правам человека Миятович в Крым 7-11 октября.

Позже Дуня Миятович сообщила странице комиссара по правам человека Совета Европы в соцсети Фейсбук, что планирует посетить оккупированный Россией Крым. "Я хочу подчеркнуть, что действительно планирую поехать в Крым, но пока это не подтверждено. Есть много вопросов, которые необходимо прояснить, чтобы я могла заниматься правозащитной деятельностью на полуострове", - написала она.

Теги: #оос #миятович #россия #украина #крым #ордло #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:24 12.06.2019
США в 2019г предоставят Украине свыше $695 млн техпомощи

США в 2019г предоставят Украине свыше $695 млн техпомощи

15:16 12.06.2019
"Укрзализныця" назначила еще 4 дополнительных летних поезда

"Укрзализныця" назначила еще 4 дополнительных летних поезда

15:15 12.06.2019
"Киевстар" запустил приложение для контроля качества сети

"Киевстар" запустил приложение для контроля качества сети

15:13 12.06.2019
США готовы помочь Украине подготовиться к возможному перекрытию транзита газа в 2020 году

США готовы помочь Украине подготовиться к возможному перекрытию транзита газа в 2020 году

15:05 12.06.2019
Кабмин утвердил стратегию "Укрзализныци" до 2023

Кабмин утвердил стратегию "Укрзализныци" до 2023

15:05 12.06.2019
Кабмин упростил порядок назначения органов сертификации колесных транспортных средств

Кабмин упростил порядок назначения органов сертификации колесных транспортных средств

15:00 12.06.2019
Минские соглашения должны быть реализованы на принципе взаимности, прежде всего блок по безопасности - Кучма на встрече с главой миссии МККК

Минские соглашения должны быть реализованы на принципе взаимности, прежде всего блок по безопасности - Кучма на встрече с главой миссии МККК

14:44 12.06.2019
Несоответствие координат ТРК-вышки, ее маркировка и плохая погода - основные причины крушения вертолета в Кременчуге в январе-2018

Несоответствие координат ТРК-вышки, ее маркировка и плохая погода - основные причины крушения вертолета в Кременчуге в январе-2018

14:35 12.06.2019
Данилюк обсудил с Бакановым борьбу с контрабандой и попытками дестабилизации ситуации на юго-востоке страны

Данилюк обсудил с Бакановым борьбу с контрабандой и попытками дестабилизации ситуации на юго-востоке страны

14:28 12.06.2019
Жаркая и сухая погода сохранится в Украине в ближайшие дни

Жаркая и сухая погода сохранится в Украине в ближайшие дни

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Послы ЕС согласились продлить еще на год санкции, введенные за незаконную аннексию Россией Крыма

Первая сотня списка "Слуги народа": кто они

Партии завершили выдвижение своих кандидатов в народные депутаты на внеочередных выборах в Раду

КС перешел к закрытой части слушания о конституционности указа президента о роспуске Рады

Зеленский уволил начальников управлений СБУ в пяти областях

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский 18 июня посетит Берлин

Еврокомиссия подтвердила возможность выхода Великобритании из ЕС без соглашения

Бойко обещает, что газ для потребителей будет стоить максимум 3800 грн за 1 тыс. куб.м

Рева не будет баллотироваться в Раду и готов работать только в Кабмине Гройсмана

В команде Порошенко надеются, что Рада поддержит кандидатуру Пристайко на пост главы МИД

Ослабление Кишинева может способствовать распространению гибридного влияния РФ и усилению рисков для украинского юга

Кабмин уволил замминистра здравоохранения Стефанишину

Постпред Украины в ЕС Точицкий приветствует решение послов ЕС продолжить "крымские санкции"

Участники платформы "Безопасность. Женщины. Мир" попросят Могерини посетить в июле Донбасс и встретиться с родными военнопленных моряков

Делегацию Украины для участия в дипломатической сессии Гаагской конференции возглавил посол Ченцов вместо замглавы Минюста Петухова

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА