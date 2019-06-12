Политика

13:43 12.06.2019

Рева не будет баллотироваться в Раду и готов работать только в Кабмине Гройсмана

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Рева не будет баллотироваться в Раду и готов работать только в Кабмине Гройсмана

Министр социальной политики Украины Андрей Рева не будет баллотироваться на внеочередных выборах в Верховную Раду и готов работать в Кабинете министров только при премьер-министре Владимире Гройсмане.

"Я не планирую быть народным депутатом", - сказал Рева журналистам в среду в Киеве.

Он также отметил, что если после выборов Гройсман вновь возглавит правительство и предложит ему должность, то он готов рассматривать такой вариант.

"Если не будет Владимир Борисович премьером, а будут другие люди, то извините, я таких вариантов не рассматриваю", - добавил Рева.

Теги: #гройсман #верховная_рада #зеленский #рева #украина
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