Рева не будет баллотироваться в Раду и готов работать только в Кабмине Гройсмана

Министр социальной политики Украины Андрей Рева не будет баллотироваться на внеочередных выборах в Верховную Раду и готов работать в Кабинете министров только при премьер-министре Владимире Гройсмане.

"Я не планирую быть народным депутатом", - сказал Рева журналистам в среду в Киеве.

Он также отметил, что если после выборов Гройсман вновь возглавит правительство и предложит ему должность, то он готов рассматривать такой вариант.

"Если не будет Владимир Борисович премьером, а будут другие люди, то извините, я таких вариантов не рассматриваю", - добавил Рева.