В команде Порошенко надеются, что Рада поддержит кандидатуру Пристайко на пост главы МИД

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко считает целесообразным, чтобы до саммита Украина – ЕС был назначен новый министр иностранных дел Украины.

"Я оптимист относительно кадрового вопроса - назначения Пристайко на должность министра иностранных дел. И мне кажется, что в принципе идея, чтобы новый министр иностранных дел появился до саммита Украина - ЕС и мог уже его полноценно готовить, - это хорошая идея", - сказала Геращенко в ходе презентации платформы "Безопасность. Женщины. Мир" в среду в Киеве.

В то же время вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе напомнила, что парламент "вошёл в обсуждение поправок к Избирательному кодексу, и это займёт какое-то время".

По ее словам, в любом случае нынешний министр иностранных дел Павел Климкин является легитимным.

Климпуш-Цинцадзе подчеркнула, что парламентарии должны поддержать кандидатуру на должность министра иностранных дел, предложенную президентом Владимиром Зеленским.

"Надеюсь, это будет конструктивный подход со всех сторон", - сказала вице-премьер.

Саммит Украина - ЕС пройдёт 8 июля в Киеве.

Как сообщалось, глава МИД Климкин 17 мая заявил, что написал заявление о своей отставке. Дипломат сообщил, что заранее проинформировал президента Зеленского о своем намерении.

30 мая президент Украины внес в Верховную Раду проекты представлений об увольнении министра иностранных дел Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы СБУ Василия Грицака. 31 мая Климкин обратился к депутатам Верховной Рады за поддержкой своего заявления об отставке с поста министра иностранных дел.

Однако 6 июня Верховная Рада отказала президенту в увольнении Климкина, Полторака и Грицака. Вечером того же дня представитель президента Украины в парламенте Руслан Стефанчук выразил убеждение, что Зеленский на следующей неделе вновь внесет представления на увольнения Климкина, Полторака и Грицака, а также генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

11 июня в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления (№10382) о назначении Вадима Пристайко министром иностранных дел Украины. Кроме того, в Верховную Раду поступил повторно инициированный Зеленским проект постановления об увольнении Климкина с должности главы МИД Украины.

Климкин вновь попросил депутатов отправить его в отставку.

Зеленский своим указом от 22 мая 2019 года назначил украинского дипломата, постоянного представителя Украины в НАТО Пристайко заместителем главы АП.

Следующая пленарная неделя Верховной Рады состоится 18-21 июня.