Кабмин уволил замминистра здравоохранения Стефанишину

Кабинет министров уволил заместителя министра здравоохранения Украины по европейской интеграции Ольгу Стефанишину.

"Уволили Стефанишину", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" вице-премьер-министр Павел Розенко после заседания правительства в среду.

Ранее Стефанишина заявила, что баллотируется в Верховную Раду от партии Святослава Вакарчука "Голос" под десятым номером в списке.

7 июня Стефанишина подала заявление об увольнении с должности замминистра здравоохранения.

Стефанишина работала в Минздраве Украины в должности заместителя министра по вопросам европейской интеграции с января 2018 года. Координировала такие направления работы как выполнение евроинтеграционных обязательств Украины в сфере здравоохранения, государственные закупки лекарств и медизделий, вакцинация и общественное здоровье.