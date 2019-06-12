Политика

13:09 12.06.2019

Участники платформы "Безопасность. Женщины. Мир" попросят Могерини посетить в июле Донбасс и встретиться с родными военнопленных моряков

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Участники платформы "Безопасность. Женщины. Мир" попросят Могерини посетить в июле Донбасс и встретиться с родными военнопленных моряков

Представители новосозданной платформы "Безопасность. Женщины. Мир" намерены обратиться к высокому представителю Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерике Могерини с просьбой во время визита в Украину в июле посетить Донбасс, а также встретиться с родственниками военнопленных моряков.

"Сегодня мы направим письмо госпоже Могерини с просьбой во время визита в Украину посетить не только Киев, но и Донбасс", - сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко в ходе презентации платформы в среду в Киеве.

По ее словам, визит Могерини на Донбасс очень важен, "чтобы лидеры и руководство Европейской комиссии собственными глазами видели, что там происходит".

Она напомнила, что высокий представитель ЕС 8 июля приедет на саммит Украина - ЕС в Киев.

Геращенко отметила, что представители Украины не раз приглашали Могерини посетить Донбасс.

Первый вице-спикер подчеркнула, что соответствующее письмо подпишут она как первый заместитель председателя Верховной Рады, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, министр по делам ветеранов Ирина Фриз и заместитель руководителя парламентского комитета по вопросам евроинтеграции Мария Ионова.

Кроме того, представители платформы "Безопасность. Женщины. Мир" предложат Могерини встретиться с родственниками украинских военнопленных моряков, если РФ не освободит их до 8 июля в соответствии с решением Международного трибунала ООН по морскому праву.

"Мы обратимся с призывом (к Могерини - ИФ), что если до 8 июля Российская Федерация не сделает никаких шагов для освобождения украинских военнопленных во исполнение решения Морского трибунала в Гамбурге, то мы будем апеллировать к госпоже Могерини встретиться с их родственниками", - сказала Геращенко.

Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", о своем участии в платформе "Безопасность. Женщины. Мир" заявили Геращенко, Климпуш-Цинцадзе, Фриз и Ионова.

Теги: #оос #могерини #россия #украина #донбасс #моряки #азовское_море #военнопленные
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