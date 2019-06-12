Постпред Украины в ЕС Точицкий приветствует решение послов ЕС продолжить "крымские санкции"

Представитель Украины в Европейском Союзе Мыкола Точицкий приветствует решение послов стран-членов ЕС продлить санкции за незаконную аннексию Крыма Российской Федерацией и призывает усилить давление.

"Приветствую согласование постпредами стран ЕС решения продолжить "крымские санкции" и надеюсь на его скорое утверждение Советом ЕС", - написал Точицкий в Твиттер в среду.

Кроме того, украинский представитель призвал ЕС усилить давление на Россию из-за "новых репрессий против крымских татар и указа руководства РФ о "паспортизации" украинцев Крыма".

Ранее в этот день в Брюсселе в рамках заседания Комитета постоянных представителей ЕС послы согласовали решение продлить санкции, введенные в связи с незаконной аннексией Крыма РФ, которые носят экономический характер и ограничены территорией Крыма и Севастополя.

В частности, запрет распространяется на импорт в ЕС товаров, произведенных в Крыму или г.Севастополе, инвестиции в Крым или г.Севастополь, предоставление туристических услуг (запрет на заход туристических лайнеров в порты Крыма), экспорт определенных товаров и технологий для крымских компаний или для использования в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики, а также поиска, разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов.

Решение послов еще должно быть утверждено Советом ЕС.