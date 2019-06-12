Делегацию Украины для участия в дипломатической сессии Гаагской конференции возглавил посол Ченцов вместо замглавы Минюста Петухова

Президент Украины Владимир Зеленский сменил главу делегации Украины для участия в работе 22-й дипломатической сессии Гаагской конференции по международному частному праву – вместо заместителя министра юстиции Сергея Петухова назначен посол в Нидерландах Всеволод Ченцов.

"Утвердить в составе делегации Украины для участия в работе 22-й дипломатической сессии Гаагской конференции по международному частному праву Ченцова Всеволода Валерьевича - чрезвычайного и полномочного посла Украины в Королевстве Нидерланды - главой делегации, освободив его от исполнения обязанностей заместителя главы делегации; вывести из состава делегации С.Петухова, освободив его от исполнения обязанностей главы делегации", - говорится в указе президента №400 от 12 июня.

В указе от 16 мая, изданном пятым президентом Украины Петром Порошенко, Петухов был назначен главой делегации, Ченцов – заместителем главы делегации.

22-я дипломатическая сессия Гаагской конференции по международному частному праву состоится с 18 июня по 2 июля.