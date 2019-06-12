Политика

11:15 12.06.2019

Климкин: Даже при печальном для Украины развитии событий, санкции в отношении РФ в ПАСЕ могут быть восстановлены

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Климкин: Даже при печальном для Украины развитии событий, санкции в отношении РФ в ПАСЕ могут быть восстановлены

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что ПАСЕ может применять к российским парламентариям санкции даже в случае возвращения их делегации в Ассамблею.

"Даже приняв резолюцию о собственной капитуляции перед РФ в ее нынешнем виде, ПАСЕ все равно будет иметь возможность применить к российским депутатам некоторые ограничительные меры", - говорится в статье Климкина для интернет-издания "Европейская правда", опубликованной в среду.

Он пояснил, что, в частности, российских депутатов могут лишить права вносить проекты резолюций и рекомендаций, вносить письменные декларации, быть докладчиком, инициировать срочные и текущие дебаты, а также представлять ПАСЕ в других органах СЕ и на других международных мероприятиях.

"Даже при печальном для нас развитии событий, санкции в отношении России в Ассамблее могут быть восстановлены", - уверен министр.

Он также рассказал, что в случае возвращения российской делегации в ПАСЕ без выполнения Москвой каких-либо условий украинские подходы к участию в Совете Европы станут более прагматичными.

"Мы не будем делать формальных вежливых жестов в сторону института, дискредитировавшего себя. Украина будет работать над преодолением существующих вызовов – но не будет поддерживать шаги, которые не имеют ничего общего с защитой прав человека, а лишь служат прикрытием политических интересов", - отметил глава МИД.

Климкин назвал происходящие в ПАСЕ процессы "упадком" Совета Европы.

"Мне грустно наблюдать за этим падением уважаемой организации. Она олицетворяла большую Европу, которая не ограничивается пределами ЕС. Но похоже, ценности и принципы, которые так красиво СЕ защищала и призывала защищать нас, теряют свой смысл, когда надо защитить Россию от ответственности за преступления, которые она же совершила", - добавил министр.

При этом он выразил уверенность, что "успешная отработка российского трюка в Совете Европы откроет возможности для его апробации на других международных площадках, например Минской".

"И именно это я имел в виду, когда говорил, что наши международные партнеры, в случае возврата РФ в ПАСЕ, будут нести долю ответственности за деградацию "Минска", - пояснил глава украинской дипломатии.

Как сообщалось, ранее в регламентном комитете ПАСЕ предложили запретить лишать депутатов права голоса и ряда других прав во время пересмотра полномочий их делегации.

"Принятый проект резолюции предусматривает внесение дополнений в правила работы, чтобы пояснить, что в случае запроса на пересмотр полномочий (делегации - ИФ) нельзя временно или на постоянной основе отзывать право голоса, право быть представленным (в ПАСЕ - ИФ) и право высказываться на заседаниях", - говорится в коммюнике на сайте ПАСЕ.

Одобренный проект резолюции, как ожидается, будет рассмотрен 24 июня на пленарной сессии Ассамблеи.

В 2014 году ПАСЕ применила санкции к РФ, лишив российскую делегацию права голоса. Из-за этого РФ прекратила участие в работе Ассамблеи.

Теги: #пасе #россия #украина #климкин
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