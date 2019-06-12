Политика

10:42 12.06.2019

Партия "Голос" отозвала двух кандидатов-мажоритарщиков из-за несоответствия критериям отбора

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Партия "Голос" отозвала двух кандидатов-мажоритарщиков из-за несоответствия критериям отбора

Два кандидата в народные депутаты в одномандатных избирательных округах от партии "Голос" (лидер Святослав Вакарчук) исключены из списка из-за несоответствия их предыдущей политической деятельности критериям политсилы.

Как сообщила в среду пресс-служба "Голоса", исключен кандидат в Волынской области Тарас Шкитер (выдвигался по округу №22, Волынская обл.) на основании доказательств журналистов движения "Честно" о том, что он был связан с деятельностью партии "Украинский выбор" Виктора Медведчука в Луцке.

Фамилию кандидата Евгения Кугука (выдвигался по округу №217, Киев) активисты обнаружили в списках партии "Оппозиционный блок" на внеочередных парламентских выборах 2014 года.

В партии "Голос" подчеркнули, что эти факты противоречат принципам, которыми политсила руководствуется при выборе всех кандидатов.

"Есть красные линии, которые мы не пересечем. В частности, принадлежность к пророссийским силам или сотрудничество с ними. Для нас это неприемлемо. Мы выступаем за европейское будущее Украины, а эти люди склонялись к обратному вектору", - отметила антикоррупционная активистка Александра Устинова (№5 в избирательном списке "Голоса").

Теги: #вакарчук #верховная_рада #украина #голос
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