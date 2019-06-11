Политика

22:16 11.06.2019

Шотландцы отвергают Brexit

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Жители Шотландии не приемлют Brexit и желают оставаться европейским народом, заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен.

Эти слова Стерджен прозвучали по итогам переговоров во вторник с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и координатором ЕС на переговорах по Brexit Мишелем Барнье. После переговоров Стерджен также выступила в Центре европейской политики.

"Шотландия всегда будет европейской нацией", - сказала она.

По словам Стерджен, жители Шотландии "продемонстрировали, что они полностью отвергают Brexit и хотят оставаться европейским народом".

"Членство в ЕС не только имеет огромные экономические выгоды для Шотландии, но и является базой для основных ценностей, которые мы разделяем в отношении демократии, равенства, сотрудничества и прав человека", - подчеркнула Стерджен.

"Мои встречи в Брюсселе - это возможность рассказать о поддержке правительством Шотландии этих ценностей и о том, как они способствуют улучшению положения в Шотландии, в Европе и во всем мире", - добавила она.

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 31 октября 2019 года.

Теги: #переговоры #европа #шотландия #британия
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