Первая сотня списка "Слуги народа": кто они

На состоявшемся 9 июня съезде партии "Слуга народа" была представлена первая сотня избирательного списка партии на внеочередных парламентских выборах 21 июля.

В первую пятерку списка вошли глава партии Дмитрий Разумков, представитель президента Украины Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук, эксперт команды Зеленского по правовым вопросам и судебной реформе, доктор юридических наук Ирина Венедиктова, глава Совета волонтеров при Минобороны в 2014-2017 гг. Давид Арахамия и эксперт по антикоррупционной политике, глава Совета общественного контроля НАБУ Галина Янченко.

Во второй пятерке внештатный советник президента Зеленского по вопросам диджитализации и инноваций Михаил Федоров, руководитель избирательного штаба "Слуги народа" Александр Корниенко, эксперт по налоговому и антикоррупционному законодательству из Центра противодействия коррупции Анастасия Красносельская гендиректор "1+1 Media" Александр Ткаченко, борец греко-римского стиля, чемпион мира и серебряный призер Олимпиады-2016 Жан Беленюк.

Во вторую десятку списка вошли директор образовательных программ Украинского института будущего Сергей Бабак, начальник Главного сервисного центра МВД Украины, экс-советник главы МВД Владислав Криклий, эксперт в области девелопмента и строительства, член правления "Офиса эффективного регулирования" Елена Шуляк, правозащитник и общественный деятель, экс-глава Лиманской районной администрации Одесской области Дмитрий Наталуха, кинопродюсер, выпускник Оксфорда, основательница культурной инициативы "Yellow Blue Strategy", занимающейся созданием документальных фильмов Елизавета Ясько, эксперт в области топливно-энергетического комплекса из "Офиса эффективного регулирования" Алексей Оржель, эксперт по вопросам энергетики, представитель президента в Кабмине Андрей Герус, основатель клиники "Борис" Михаил Радуцкий, эксперт программы реформирования правоохранительной и судебной систем "Украинского института будущего" Денис Монастырский и эксперт по вопросам налогообложения, публичных финансов, банковского права, доктор юридических наук Даниил Гетманцев.

В третьем десятке списка "Слуги народа": глава правления "Офиса эффективного регулирования", специалист по регулированию предпринимательской деятельности и консультант Группы Всемирного банка с 2010 года Денис Малюська, бизнесмен, замдиректор ООО "Текам Плюс" Андрей Холодов, режиссер и художник, автор проекта CityArt, инициатор создания серии муралов по Киеву Гео Лерос, представитель кандидата в президенты Зеленского в ЦИК, эксперт по избирательному законодательству и европейским стандартам в сфере прав человека Сергей Кальченко, директор компании "Квартал-концерт", представитель "Зе Команды" в Луганской области Максим Ткаченко, специалист во внедрению новых технологий, эксперт HiTech Office Ukraine и член Совета движения Industry 4.0 Ukraine Егор Чернев, участник Революции Достоинства, основатель международного центра "Майдан" и медиа ресурса EuromaidanPR Святослав Юраш, кинопродюсер, подполковник запаса пограничной службы, представитель "Зе Команды" в Харьковской области Павел Сушко, бывший мэр города Рава-Русская Львовской области, президент Международного центра балтийско-черноморских исследований и консенсусных практик Ирина Верещук, эксперт IT-рынка и рынка мобильной связи "Офиса эффективного регулирования" Александр Кубраков.

С 31-го по 40-е место в списке: исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова, предприниматель Юлия Диденко, экс-депутат Одесского горсовета, руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак, представитель "Зе Команды" в Ровенской области, глава ОО "Час-дий" Дмитрий Соломчук, представитель команды Зеленского в Сумах, помощник мэра Сум, "Студенческий президент Украины" Михаил Ананченко, активистка Майдана, глава организации "Женская сотня", экс-советник министров обороны и информполитики Анна Коваленко, прокурор прокуратуры Днепропетровской области Владлен Неклюдов, представитель "Зе Команды" в Закарпатской области из компании "ComedyOrg event" Игорь Кривошеев, директор юридической компании "Гелон", эксперт команды Зеленского по системе правосудия Сергей Ионушас, руководитель ООО "Смилянский литейный завод" Александр Завитневич.

С 41-го по 50-е место в списке "Слуги народа": экс-заместитель министра обороны Украины (2014-2016), волонтер, экс-советник министра инфраструктуры Юрий Гусев, представитель "Зе Команды" в Донецкой области, владелец брендингового агентства "Voronovagency" Владимир Воронов, гендиректор компании "Океанаполис", владелец ООО "Голден-Фиш" (Киев) Юрий Аристов, предприниматель из Кривого Рога Юрий Кисель (строительная компания "Биант"), главный юрист предвыборного штаба Зеленского Вадим Галайчук, гендиректор информагентства УНИАН Артем Ковалёв, представитель "Зе Команды" в Волынской области, глава правления ОО "Волынский Актив Молодежи" Валерий Стернийчук, преподаватель факультета правовых наук "Киево-Могилянской академии", эксперт по вопросам подготовки законов Консультативной миссии ЕС в Украине Галина Михайлюк, адвокат из Броваров, ранее член партии "Гражданская позиция!" Роман Бабий, адвокат, руководитель адвокатского бюро "Качура Лоерс" Александр Качура.

С 50-е по 60-е место в списке: руководитель директората стратегического планирования и евроинтеграции Министерства образования и науки Украины Анна Новосад, глава ОО "Союз инвесторов транспортной инфраструктуры города Киева" Артем Культенко, частный предприниматель из Калуша Ивано-Франковской области Олег Марусяк, депутат Харьковского облсовета, собственник ЧП "Элеваторгазбуд" (Полтавская обл.), ЧП "Фишбор" и ООО "Оскол Аква", "Частной агрофирмы "Злагода" (Харьковская обл.) и еще ряда компаний Николай Кириченко, гендиректор Украинской федерации страхования Галина Третьякова, представитель "Зе Команды" в Черниговской области, юрист Павел Халимон, легкоатлетка, руководитель ООО "МАП Комюникейшн Груп" Елена Мошенец, чемпион мира и Европы, бронзовый призер Олимпиады-2012 Ольга Саладуха, представитель "Зе Команды" в Киевской области, доцент Национального университета пищевых технологий Ольга Коваль, экс-главный консультант управления обеспечения деятельности членов ЦИК Украины, доверенное лицо Зеленского на выборах президента Алина Загоруйко.

С 61-го по 70-е место в списке партии юрист, глава ОО "Всеукраинская организация "Зеленый Фонд" Олег Бондаренко, представитель "Зе Команды" в Запорожской области, главный операционный директор в трафик-агентстве SMMStudio Михаил Крячко, помощник народного депутата Сергея Лещенко, эксперт по вопросам гендерного равенства Марина Бардина, заведующая отдела Главного государственно-правового департамента администрации президента Людмила Марченко, директор архитектурного бюро "33BY Architecture" Иван Юнаков, представитель "Центра борьбы с коррупцией на Киевщине" Дарья Володина, начальник отдела гендерной политики Департамента семейной, гендерной политики и противодействия торговле людьми Министерства социальной политики Наталья Богданова, доверенное лицо Зеленского на выборах президента Ольга Савченко, депутат сельсовета Широкой Гребли Винницкой области Оксана Гринчук, эксперт по вопросам экспорта и привлечения инвестиций, экс-директор ООО "Буковинский сад" Владимир Козак.

С 71-го по 80-е место в списке "Слуги народа" занимают экс-сотрудник СБУ, эксперт-криминалист шоу "Следствие ведут экстрасенсы" Андрей Лысюк, собственник ювелирного бренда SOVA jewelry house Александр Сова, юрист, выпускница КНУ им. Шевченко Ирина Панченко, экс-начальник Центра реагирования на киберугрозы Государственного центра киберзащиты и противодействию киберугрозам Роман Боярчук, экс-депутат Хмельницкого горсовета, адвокат Владимир Ватрас, предприниматель, экс-депутат Ивано-Франковского облсовета (в феврале 2014 года вышел из местной фракции Партии регионов) Роман Мулик, замглавы Всеукраинской аграрной рады, совладелец нескольких аграрных предприятий Олег Тарасов, бывший руководитель молодежной организации партии "Удар" в Закарпатской области Анатолий Костюх, представитель Зеленского в округе №13 Винницкой области на выборах президента Евгений Брагар, эксперт Офиса эффективного регулирования, экс-член правления партии "ДемАльянс" Виталий Безгин.

Под 81-м номером президент Национальной федерации фехтования Украины Вадим Гутцайт, далее в списке совладелец ООО "Первая Мясная Хата" (Ривненская обл., ТМ "Гощанські ковбаси") Александр Салийчук, Роман Карбаджак, предприниматель из Донецкой области Элла Репина, председатель правления "Центра защиты прав общины Голосеево", экс-помощник нардепа 7-го созыва от "Батькивщины" Андрея Павловского Арсений Пушкаренко, заместитель председателя "Украинской аграрной ассоциации" Марьян Заблоцкий, директор общественной организации "Коло" Андрей Клочко, руководитель Донецкой областной молодежной организации "Молодежная инициатива городов" Юлия Овчинникова, заведующий кафедрой права Киевского национального лингвистического университета, эксперт команды Зеленского по внедрению электронного правительства Александр Мережко, руководитель предприятия с иностранными инвестициями "Плеймейт Украина" (организация азартных игр, деятельность в сфере культуры и спорта, отдыха и развлечений) Игорь Чернюх.

В последней десятке первой сотни списка "Слуги народа" владелец несколько аграрных предприятий в Киевской области Алексей Устенко, бизнесмен из Запорожья Александр Кабанов, представитель президента в Конституционном суде Украины Федор Вениславский, исполнительный директор киевского представительства "Всеукраинской сети людей, которые живут с ВИЧ/СПИД" и ОО "100 процентов жизни. Киевский регион" Лада Булах, львовский предприниматель, экс-депутат Львовского горсовета Евгений Петруняк, медиа-эксперт, руководитель "Центра Контент-анализ" Александр Мариковский, глава правления Интернет-ассоциации Украины (ИнАУ) Александр Федиенко, первый замдиректор ГП "Прозорро.Продажи" Андрей Мотовиловец, Анна Колесник, активист и блогер из Крыма, соратница лидера "Руха новых сил" Михаила Саакашвили Лиза Богуцкая, которая в списке под №100.