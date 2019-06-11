Медведчук утверждает, что ведет переговоры об освобождении отдельных лиц в РФ, Донецке и Луганске

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук сообщил, что продолжает переговоры об освобождении отдельных лиц в России, Донецке и Луганске.

"Не об обменах, потому что для обмена необходимо желание двух официальных сторон. А после того, как команда Зеленского заняла главные кабинеты страны, этот вопрос не продвигается", - написал Медведчук в аккаунте в Твиттере во вторник.