Политика

18:39 11.06.2019

Медведчук утверждает, что ведет переговоры об освобождении отдельных лиц в РФ, Донецке и Луганске

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Медведчук утверждает, что ведет переговоры об освобождении отдельных лиц в РФ, Донецке и Луганске

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук сообщил, что продолжает переговоры об освобождении отдельных лиц в России, Донецке и Луганске.

"Не об обменах, потому что для обмена необходимо желание двух официальных сторон. А после того, как команда Зеленского заняла главные кабинеты страны, этот вопрос не продвигается", - написал Медведчук в аккаунте в Твиттере во вторник.

Теги: #медведчук #россия #украина #военнопленные
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Интерфакс-Украина
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