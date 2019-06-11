Политика

17:46 11.06.2019

В Раду поступили представления Зеленского об увольнении Климкина и назначении главой МИД Пристайко

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В Раду поступили представления Зеленского об увольнении Климкина и назначении главой МИД Пристайко

Проект постановления (№10382) о назначении Вадима Пристайко министром иностранных дел Украины зарегистрирован в Верховной Раде.

Согласно информации на сайте украинского парламента, президент Владимир Зеленский внес соответствующую инициативу во вторник.

Кроме того, в Верховную Раду поступил повторно инициированный Зеленским проект постановления об увольнении Павла Климкина с должности главы МИД Украины.

Ранее во вторник заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка сообщил, что Зеленский подписал представление об увольнении Климкина с должности министра иностранных дел страны и внес в Верховную Раду представление на назначение главой МИД Пристайко.

Зеленский своим указом №317/2019 от 22 мая 2019 года назначил украинского дипломата, постоянного представителя Украины в НАТО Пристайко заместителем главы АП.

Перед этим Пристайко заявил, что готов возглавить МИД Украины, если получит такое предложение от Зеленского. Он сообщил, что на тот момент от имени МИД помогал "переходной команде" в проведении эффективных международных встреч.

Климкин 17 мая заявил, что написал заявление о своей отставке с поста главы МИД. Дипломат сообщил, что заранее проинформировал Зеленского о своем намерении.

30 мая президент Украины внес в Верховную Раду проекты представлений об увольнении министра иностранных дел Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы СБУ Василия Грицака. 31 мая Климкин обратится к депутатам Верховной Рады за поддержкой своего заявления об отставке с поста министра иностранных дел.

Однако 6 июня Верховная Рада отказала президенту Зеленскому в увольнении Климкина, Полторака и Грицака. Вечером того же дня представитель президента Украины в парламенте Руслан Стефанчук выразил убеждение, что Зеленский на следующей неделе вновь внесет представления на увольнения Климкина, Полторака и Грицака, а также генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

Теги: #климкин #зеленский #украина #кадры #пристайко
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