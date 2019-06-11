Политика

18:06 11.06.2019

КС перешел к закрытой части слушания о конституционности указа президента о роспуске Рады

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КС перешел к закрытой части слушания о конституционности указа президента о роспуске Рады

Конституционный суд Украины во вторник завершил в открытой части слушания относительно конституционности указа президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и перешёл к рассмотрению в закрытом режиме.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", после исследования материалов дела стороны выступили с заключительным словом, после чего глава суда Наталья Шаптала заявила о завершении открытой части заседания по делу и переходе к рассмотрению представления о конституционности указа в закрытом режиме.

"КС переходит в закрытую часть пленарного заседания", - сказала глава суда.

За решение о переходе в закрытую часть слушания судьи КС проголосовали единогласно.

Большая палата КС утром во вторник, 11 июня, приступила к публичным слушаниям дела по конституционному представлению 62 народных депутатов о конституционности указа президента о роспуске Верховной Рады.

В начале заседания президент Зеленский выразил уверенность, что его решение о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов в парламент отвечает всем критериям законности. После выступления он передал слово своему представителю в Конституционном суде Федору Вениславскому и покинул зал, "чтобы не сказали, что решение было под давлением".

Зеленский подписал указ "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов", согласно которому день голосования на внеочередных выборах депутатов назначен на 21 июля.

Конституционное представление 62 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) данного указа президента поступило в КС 24 мая.

Нардепы считают, что указ не соответствует такому элементу верховенства права, как юридическая определенность, поскольку не содержит надлежащего обоснования наличия оснований для досрочного прекращения полномочий парламента.

Авторы ходатайства отмечают, что согласно п. 1 ч. 1 ст. 90 Конституции Украины президент не устанавливает отсутствие или наличие коалиции депутатских фракций в Верховной Раде, а только издает указ при наличии юридического факта - отсутствия коалиции депутатских фракций в парламенте в течение одного месяца со дня прекращения ее деятельности.

По мнению народных депутатов, указ противоречит ряду норм Конституции Украины.

Теги: #верховная_рада #украина #кс
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