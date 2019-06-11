Тимошенко поддерживает увольнение Луценко, ждет от президента кандидатуру на пост генпрокурора

Лидер партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявляет, что депутаты ее фракции проголосуют за увольнение генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

"Очень хорошо, что президент наконец внес представление на увольнение генерального прокурора Юрия Луценко. Наша фракция поддержит это решение своими голосами", - написала Тимошенко на своей странице в Фейсбуке во вторник.

Она также отметила, что вместе с представлением об увольнении обязательно надо вносить представление на назначение нового генпрокурора.

"Нельзя увольнять должностных лиц такого высокого ранга, не назначая сразу новых. Потому что это разбалансирует управления страной. Представление новой кандидатуры на генпрокурора также разблокирует положительное голосование со стороны фракций "БПП" и "Народный фронт", - добавила Тимошенко.

По мнению политика, Верховной Раде необходимо приостановить рассмотрение Избирательного кодекса на час по процедуре ad hoc и проголосовать за вопрос замены генпрокурора.

Как сообщалось, 11 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал представление на увольнение генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

"Подписано представление на увольнение генерального прокурора Луценко", - сказал Рябошапка на брифинге возле Администрации президента во вторник.

Он отметил, что представление на увольнение Луценко передается в парламент.